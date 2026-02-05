Samsung Galaxy Tab A11+ costa meno di 200 euro su Amazon, ma per poco tempo

Il mercato dei tablet ha subito un’impennata nel corso degli ultimi anni, anche grazie ad aziende come Samsung, sempre pronte a credere ed investire in un settore trascurato da molti. Se ad oggi foste alla ricerca di un modello relativamente economico, potete fare affidamento sulla promozione applicata direttamente sul Samsung Galaxy Tab A11+ su Amazon.

Dispositivo recentemente lanciato sul mercato, propone al pubblico un ampio pannello da 11 pollici di diagonale, un TFT LCD con risoluzione di 1200 x 1920 pixel, 206 ppi e anche un refresh rate fino a 90 Hz. La protezione fa affidamento sul Panda Glass, con 16 milioni di colori e comunque una buona resa generale. Le prestazioni sono relativamente discrete, con il processore MediaTek MT8875, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, e anche 6GB di RAM a fare da contorno, ricordando che comunque la memoria interna è espandibile con microSD.

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In termini di autonomia, il prodotto può fare affidamento su un componente da 7040 mAh, con supporto alla ricarica rapida, mentre il comparto fotografico è rappresentato alla perfezione da un sensore singolo da 8 megapixel, con risoluzione di 3120 x 2160 pixel e stabilizzazione elettronica (anteriormente invece è da 5 megapixel).

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Samsung Galaxy Tab A11+: offerta ottima su Amazon

La promozione di cui vi parliamo oggi prevede un risparmio effettivo del 29% sul listino iniziale, ciò sta a significare che il prezzo di partenza di 279 euro è solo un lontano ricordo, con il consumatore che si ritrova a dover pagare circa 198 euro per il suo acquisto al seguente link.

All’interno della confezione sarà possibile trovare, oltre al tablet ovviamente, anche il cavo di ricarica USB-C to USB-C e la graffetta per aprire il carrellino. La versione che si andrà ad acquistare prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.