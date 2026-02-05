Vodafone POWER, 400 GB e 5G a meno di 15 €al mese!
Vodafone Power offre 400 GB a meno di 15 € al mese, con 5G, roaming UE e giga illimitati se condivisi con un amico.
293 La sensazione di restare a piedi con i dati proprio nel bel mezzo di una giornata intensa è un piccolo dramma moderno che tutti, prima o poi, abbiamo vissuto. Vodafone sembra aver recepito il messaggio forte e chiaro con la sua nuova offerta POWER, che non si limita a lanciare una secchiata di giga sul mercato, ma cerca di costruire intorno all’utente una specie di zona di comfort digitale. Mettere sul piatto 400 Giga a meno di quindici euro al mese è già di per sé una mossa che cattura l’attenzione, ma il vero valore sta nella libertà di non dover più fare i conti con il contatore del traffico residuo ogni volta che apriamo un video o scarichiamo un file pesante.