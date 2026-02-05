Vodafone POWER, 400 GB e 5G a meno di 15 €al mese!

Vodafone lancia l’offerta POWER 5G da 400 GB

L’offerta POWER di Vodafone punta su libertà e 5G

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La sensazione di restare a piedi con i dati proprio nel bel mezzo di una giornata intensa è un piccolo dramma moderno che tutti, prima o poi, abbiamo vissuto.sembra aver recepito il messaggio forte e chiaro con la sua nuova offerta, che non si limita a lanciare una secchiata di giga sul mercato, ma cerca di costruire intorno all’utente una specie di zona di comfort digitale. Mettere sul piatto 400 Giga a meno di quindici euro al mese è già di per sé una mossa che cattura l’attenzione, ma il vero valore sta nella libertà di non dover più fare i conti con il contatore del traffico residuo ogni volta che apriamo un video o scarichiamo un file pesante.La parte più curiosa e interessante di questa proposta è la clausola della condivisione. Se porti un amico in, quei 400 Giga – che sono già tantissimi – diventano addirittura illimitati, e la cosa bella è che il canone mensile non si sposta di un millimetro. È un approccio che trasforma la solita transazione commerciale in qualcosa di più dinamico. Nel frattempo, comunque, la dotazione di base permette di navigare infino a 2 Gbps, a patto di avere tra le mani uno smartphone compatibile e di trovarsi sotto la copertura giusta. È un bel salto tecnologico che rende tutto, dallo streaming al gaming, incredibilmente fluido. Ci sono poi quei piccoli paracadute che ti salvano la serata, come la continuità di servizio. Se per una distrazione il credito finisce, non vieni tagliato fuori dal mondo all’istante:ti concede due giorni extra di chiamate e navigazione senza limiti. È quella flessibilità che ti permette di risolvere il problema con calma, senza l’ansia di essere isolato proprio quando magari ne hai più bisogno. Anche la scelta tra la classicadi plastica e la modernaè un segno di apertura ai tempi che cambiano, ideale per chi ha dispositivi di ultima generazione e vuole attivare tutto in pochi istanti senza aspettare il postino.Per chi ha la valigia sempre pronta, i 65 Giga dedicati al roaming europeo sono una boccata d’ossigeno. Spesso le offerte nazionali diventano molto avare non appena si attraversa la frontiera, ma qui c’è una copertura generosa che include anche mete meno scontate come la Svizzera e il Regno Unito. Bisogna solo fare un po’ di attenzione a zone come l’Albania o San Marino, dove le tariffe tornano a essere quelle standard, ma per il resto del continente si può viaggiare con la stessa spensieratezza che si ha a casa. Infine, l’idea dell’addebito automatico sotto i cinque euro è la mossa definitiva per chi odia i promemoria. Il sistema si ricarica da solo quel tanto che basta per non andare mai in rosso, trasformando la gestione del telefono in un automatismo invisibile. In fondo, l’obiettivo di un’offerta del genere non è solo venderti dei numeri, ma farti dimenticare che esiste un gestore telefonico, lasciandoti libero di usare lo smartphone per quello che conta davvero.