Il ruolo chiave di Anthropic nell’AI interna di Apple

Anthropic, OpenAI e Google

Apple ha scelto i partner per la sua AI

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Apple sta muovendo passi decisamente più strategici di quanto sembri a prima vista nel campo dell’, e le ultime rivelazioni didi Bloomberg aiutano a far luce su cosa accade dietro le porte chiuse di. Secondo il giornalista,“gira su”, frase che lascia intendere come la tecnologia della startup fondata da ex ricercatori disia già diventata centrale per molte attività interne. Non si parla solo di test o esperimenti: i modellidi, adattati e ottimizzati per l’uso interno, sarebbero impiegati su serverper alimentare strumenti e processi riservati, quelli che non arrivano mai al pubblico ma che definiscono la spina dorsale tecnologica dell’azienda.Questa rivelazione sorprende perché negli ultimi mesiha fatto notizia per la sua partnership sull’con, un accordo che molti hanno interpretato come la mossa principale della compagnia nel settore. Gurman, però, chiarisce che quella non è stata la prima scelta:aveva considerato collaborazioni con diverse realtà, tra cui proprio, esplorando strade alternative prima di firmare con Mountain View. Il motivo principale per cuinon è diventata il partner esclusivo sembra essere economico. La startup avrebbe chiesto cifre che, secondo le fonti, avrebbero raggiunto diversi miliardi di dollari all’anno, con la possibilità di un raddoppio in tempi relativamente brevi. Una proposta cheha valutato troppo onerosa, soprattutto se confrontata con l’accordo poi siglato con, stimato intorno al miliardo annuo. Ma non è solo una questione di soldi: nel calcolo dic’era anche la complessità dei rapporti già esistenti con, in particolare la posizione dicome motore di ricerca predefinito su. Un intreccio di interessi che ha reso la scelta meno immediata e ha spintoa valutare con attenzione alternative comeIl quadro che emerge è chiaro:non vuole inseguire l’solo per moda o marketing, ma la sta integrando in profondità, scegliendo partner e tecnologie in maniera calibrata., anche se non è diventata il principale fornitore esterno, ha avuto un ruolo più importante di quanto il pubblico possa immaginare. L’azienda disembra quindi muoversi su due binari: sviluppare internamente le proprie soluzioni, ma senza chiudersi alle collaborazioni strategiche che possano accelerare ricerca e applicazioni. Alla fine, non si tratta solo di chi firma accordi da miliardi, ma di chi riesce a combinare risorse interne e partner esterni per costruire una piattaformacoerente, potente e sicura.sta silenziosamente tracciando questa strada, e i prossimi mesi potrebbero rivelare quanto sia avanzata la sua strategia rispetto ai concorrenti.