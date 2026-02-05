Il ruolo chiave di Anthropic nell’AI interna di Apple
Apple integra l’AI internamente usando i modelli Claude di Anthropic, bilanciando sviluppo interno e collaborazioni strategiche.
71 Apple sta muovendo passi decisamente più strategici di quanto sembri a prima vista nel campo dell’intelligenza artificiale, e le ultime rivelazioni di Mark Gurman di Bloomberg aiutano a far luce su cosa accade dietro le porte chiuse di Cupertino. Secondo il giornalista, Apple “gira su Anthropic”, frase che lascia intendere come la tecnologia della startup fondata da ex ricercatori di OpenAI sia già diventata centrale per molte attività interne. Non si parla solo di test o esperimenti: i modelli Claude di Anthropic, adattati e ottimizzati per l’uso interno, sarebbero impiegati su server Apple per alimentare strumenti e processi riservati, quelli che non arrivano mai al pubblico ma che definiscono la spina dorsale tecnologica dell’azienda.