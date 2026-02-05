Very cambia le regole del low cost mobile: più dati, meno vincoli, semplicità

Nel mercato italiano delle telecomunicazioni la parola “convenienza” è diventata terreno di scontro quotidiano. Very prova a ritagliarsi uno spazio preciso scegliendo una strada chiara: prezzi bassi, pacchetti ricchi e nessuna sorpresa in bolletta. L’ultima proposta da 6,99 euro al mese, riservata ai nuovi numeri, segue questa filosofia con una combinazione che fino a poco tempo fa era impensabile in questa fascia di prezzo. Parliamo di 200GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati e SMS inclusi. Insomma una strategia volta ad attrarre utenti sempre più dipendenti dalla connessione mobile, tra streaming, lavoro da remoto e social network.

L’elemento che rende l’offerta particolarmente attrattiva non è solo la quantità di dati, ma la struttura stessa del servizio. Very insiste su un modello senza vincoli di durata, senza penali di uscita e con un rinnovo mensile sempre nello stesso giorno. In più la possibilità di attivare la SIM online, anche in formato eSIM, riduce ulteriormente le barriere di ingresso e rende l’esperienza di acquisto rapida e immediata, adattandosi alle abitudini digitali degli utenti più giovani ma risultando comoda anche per chi cerca soluzioni pratiche e veloci.

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Very tra copertura, servizi inclusi e fedeltà digitale

Accanto al prezzo, Very gioca la partita della fiducia puntando su una rete con copertura quasi totale del territorio nazionale e su una serie di servizi inclusi che mirano a eliminare costi nascosti. Il blocco automatico dei servizi premium, la gestione delle ricariche tramite app e l’hotspot sempre disponibile rappresentano servizi fondamentali. Anche l’uso in Unione Europea resta un elemento centrale, con un pacchetto dati dedicato che consente di viaggiare senza dover cambiare abitudini digitali.

Un altro aspetto che distingue Very è la flessibilità interna. I già clienti possono cambiare offerta senza costi extra, adattando il proprio piano alle nuove esigenze. Questa dinamica rafforza il rapporto con il brand e riduce il rischio di migrazione verso altri operatori. Allo stesso tempo, la presenza di oltre 3000 punti vendita fisici affianca il canale online, offrendo un supporto concreto a chi preferisce il contatto diretto.

In un contesto in cui la concorrenza si gioca sul filo dei centesimi, Very tenta di costruire una proposta più ampia, fatta di semplicità, chiarezza contrattuale e servizi digitali efficienti. Non si tratta soltanto di attirare nuovi utenti con un prezzo aggressivo, ma di mantenere nel tempo una relazione basata su trasparenza e praticità, elementi che stanno diventando determinanti quanto la velocità di navigazione.