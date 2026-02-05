Google, ecco come seguire le Olimpiadi Invernali 2026 con i suoi servizi

In vista delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina, Google ha illustrato una serie di strumenti pensati per accompagnare gli appassionati prima e durante i Giochi. L’obiettivo è offrire un’esperienza completa, capace di unire informazioni in tempo reale, approfondimenti e supporto pratico sia a chi segue le gare da casa sia a chi sarà presente sul territorio italiano.

Ricerca Google e AI Mode per seguire le gare

La Ricerca Google diventa il primo punto di riferimento per restare aggiornati su calendari, risultati e medaglieri. Cercando una disciplina, un atleta o semplicemente le Olimpiadi, vengono mostrati eventi in programma, punteggi aggiornati, video highlights e contenuti dei broadcaster ufficiali. A livello globale, ricerche come “Olympic hockey schedule” e “Olympic figure skating schedule” sono tra le più in crescita, segno di un interesse già molto alto.

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Accanto alla Ricerca tradizionale, entra in gioco la AI Mode, utile per chi vuole capire meglio cosa sta succedendo durante una gara. È possibile chiedere spiegazioni su regole, punteggi o dinamiche di sport meno familiari, ottenendo risposte contestuali senza interrompere la visione dell’evento.

Maps e Waze per chi segue i Giochi dal vivo

Per chi assisterà alle competizioni in Italia, Google Maps e Waze offrono un supporto concreto alla mobilità. Grazie ai dati forniti dalle autorità locali, le app mostrano informazioni aggiornate su chiusure stradali, traffico e trasporti pubblici nelle aree coinvolte, da Milano a Cortina d’Ampezzo.

Su Maps è possibile utilizzare Gemini nella navigazione per fare domande a mani libere, mentre Waze propone indicazioni pratiche dai Wazer locali, comprese regole stradali, segnali più comuni e suggerimenti sui parcheggi. Un aiuto particolarmente utile per i visitatori stranieri.

YouTube tra highlights e creator

Sul fronte video, YouTube ospiterà highlights ufficiali e contenuti esclusivi. In collaborazione con NBCUniversal, alcuni creator offriranno uno sguardo dietro le quinte dei Giochi, affiancando la copertura dei broadcaster ufficiali come Eurosport.