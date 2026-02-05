Google, ecco come seguire le Olimpiadi Invernali 2026 con i suoi servizi

In vista delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina, Google ha illustrato una serie di strumenti pensati per accompagnare gli appassionati prima e durante i Giochi. L’obiettivo è offrire un’esperienza completa, capace di unire informazioni in tempo reale, approfondimenti e supporto pratico sia a chi segue le gare da casa sia a chi sarà presente sul territorio italiano.
Ricerca Google e AI Mode per seguire le gare
La Ricerca Google diventa il primo punto di riferimento per restare aggiornati su calendari, risultati e medaglieri. Cercando una disciplina, un atleta o semplicemente le Olimpiadi, vengono mostrati eventi in programma, punteggi aggiornati, video highlights e contenuti dei broadcaster ufficiali. A livello globale, ricerche come “Olympic hockey schedule” e “Olympic figure skating schedule” sono tra le più in crescita, segno di un interesse già molto alto.
Accanto alla Ricerca tradizionale, entra in gioco la AI Mode, utile per chi vuole capire meglio cosa sta succedendo durante una gara. È possibile chiedere spiegazioni su regole, punteggi o dinamiche di sport meno familiari, ottenendo risposte contestuali senza interrompere la visione dell’evento.
Maps e Waze per chi segue i Giochi dal vivo
Per chi assisterà alle competizioni in Italia, Google Maps e Waze offrono un supporto concreto alla mobilità. Grazie ai dati forniti dalle autorità locali, le app mostrano informazioni aggiornate su chiusure stradali, traffico e trasporti pubblici nelle aree coinvolte, da Milano a Cortina d’Ampezzo.
Su Maps è possibile utilizzare Gemini nella navigazione per fare domande a mani libere, mentre Waze propone indicazioni pratiche dai Wazer locali, comprese regole stradali, segnali più comuni e suggerimenti sui parcheggi. Un aiuto particolarmente utile per i visitatori stranieri.
YouTube tra highlights e creator
Sul fronte video, YouTube ospiterà highlights ufficiali e contenuti esclusivi. In collaborazione con NBCUniversal, alcuni creator offriranno uno sguardo dietro le quinte dei Giochi, affiancando la copertura dei broadcaster ufficiali come Eurosport.