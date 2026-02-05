Robot che cambia forma, H1 Morph vola e nuota (quasi) come noi

Sembra una creatura da cinema uscita direttamente da un film di fantascienza, ma arriva dai laboratori. Si chiama H1-Morph, ed è un robot cinese sperimentale che sta facendo parlare di sé per una combinazione di abilità raramente viste insieme nei suoi simili. Si muove come noi, e non finisce qui. Può persino volare, nuotare o assumere una forma nuova.

La Cina mira a superare i limiti dei robot umanoidi tradizionali, spesso progettati per muoversi bene solo in ambienti controllati. H1-Morph, invece, è pensato per adattarsi a scenari complessi e imprevedibili. Come zone colpite da disastri naturali, ambienti industriali estremi o missioni di esplorazione avanzata.

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Un corpo che si adatta all’ambiente

La caratteristica più sorprendente di H1-Morph è la sua architettura trasformabile. Il robot è dotato di una struttura meccanica modulare che gli consente di modificare la posizione degli arti e la distribuzione del peso in base al contesto operativo.

A terra si muove come un classico umanoide, con camminata stabile e capacità di interazione manuale. In acqua, invece, le gambe si riconfigurano in una sorta di pinne articolate, mentre il busto diventa più compatto per migliorare l’idrodinamica. Il sistema di galleggiamento attivo gli permette di nuotare e immergersi controllando assetto e profondità.

Per il volo, H1-Morph utilizza un sistema di propulsione assistita integrato nella parte dorsale e nelle spalle. Non si tratta di un volo continuo come quello di un drone, ma di brevi fasi di decollo e spostamento aereo, utili per superare ostacoli, attraversare canyon o raggiungere punti sopraelevati. Sembra poco ma è una caratteristica rivoluzionaria per un robot.

Intelligenza artificiale e controllo avanzato

A rendere possibile questa versatilità è una piattaforma di intelligenza artificiale. Tale piattaforma è progettata per gestire in tempo reale la trasformazione del corpo e il passaggio da una modalità all’altra. Il robot analizza l’ambiente attraverso sensori visivi, lidar e sistemi di percezione tattile, decidendo autonomamente quale configurazione adottare.

Il controllo motorio è distribuito: ogni modulo del corpo è in grado di adattarsi localmente, riducendo i tempi di risposta e migliorando la stabilità anche in situazioni critiche. Questo approccio rende H1-Morph particolarmente interessante per applicazioni dove l’intervento umano è rischioso o impossibile.

Oltre la fantascienza?

Secondo gli sviluppatori, H1-Morph non è pensato come un prodotto commerciale, almeno per ora. Diventerà una piattaforma di ricerca per studiare nuove forme di robotica adattiva. Tuttavia, le potenziali applicazioni sono numerose: operazioni di soccorso, esplorazione marina, ispezioni industriali, fino a scenari militari o spaziali.

Il fatto che un singolo robot possa muoversi fino ad arrivare a modificare la propria struttura come un organismo vivente, segna un passo importante verso una robotica più flessibile e meno “rigida” rispetto agli standard attuali.

H1-Morph dimostra che la linea tra reale e immaginario cinematografico si sta assottigliando rapidamente.