Amazon ABBASSA il prezzo del notebook Lenovo IdeaPad Slim 3: che offerta oggi

L’ultima promozione lanciata da Amazon in questi giorni è chiaramente una delle migliori in assoluto, difatti il consumatore si ritrova a poter acquistare, pagandolo decisamente poco, un Lenovo IdeaPad Slim 3, notebook di buona qualità generale che viene a costare molto meno del previsto, senza mai essere costretti a rinunciare alle specifiche tecniche o funzionalità in generale.

Il modello di cui vi parliamo è caratterizzato da un display che potremmo definire abbastanza classico e standardizzato, è da 15,6 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel), con colori abbastanza precisi e affidabili. Le cornici relativamente sottili permettono di godere di una buona multimedialità, condita con la presenza di un processore Intel Core i3 di ultima generazione, e anche una configurazione che prevede 8GB di RAM con 512GB di memoria interna su SSD. Da notare, molto comune in questa fascia di prezzo, che la scheda grafica risulta essere integrata.

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Amazon, un prezzo assurdo per il Lenovo IdeaPad Slim 3

Acquistare un notebook a un prezzo relativamente basso è molto facile con Amazon, il Lenovo IdeaPad Slim 3 difatti non ha più il prezzo di listino di 699 euro, ma viene ufficialmente ridotto del 14%, in modo tale da dover pagare circa 599 euro per il suo acquisto definitivo. L’ordine è da effettuare subito al seguente link.

Lo chassis è realizzato quasi interamente in plastica, in una bellissima colorazione Arctic Grey, presentando oltretutto finitura opaca su tutta la superficie. Tale scelta porta il prodotto a non trattenere in particolar modo le impronte, risultando anche molto facile da pulire. La spedizione a domicilio viene gestita da Amazon, con consegna prevista entro pochissimi giorni e possibilità di abbracciare la solita garanzia di 24 mesi.