Samsung Galaxy Z Trifold: il pieghevole da 3.000 dollari va a ruba in 20 minuti

Il debutto negli Stati Uniti del Samsung Galaxy Z Trifold ha seguito lo stesso copione visto in Corea del Sud: scorte terminate in circa venti minuti. Il dato colpisce, soprattutto considerando il prezzo fissato a 2.899 dollari. L’effetto sold-out, secondo indiscrezioni di settore, sarebbe legato a una distribuzione estremamente selettiva. Alle vetrine statunitensi sarebbero arrivate circa 3.000 unità su un totale globale stimato in 300.000 pezzi. Con numeri così contenuti, anche un listino elevato può portare rapidamente al tutto esaurito. A Seoul si sarebbe parlato fin dall’inizio di un progetto sperimentale, destinato a un pubblico ristretto all’interno del già specifico universo dei pieghevoli. La strategia avrebbe quindi privilegiato un controllo stretto delle quantità per testare l’interesse reale e misurare la risposta del mercato senza esporsi a volumi rischiosi.

Da smartphone a tablet compatto

La peculiarità del Samsung Galaxy Z Trifold è racchiusa nella doppia piega, soluzione che consente di passare da telefono a superficie ampia in pochi gesti. Il display esterno misura 6,5″, dimensione che permette un utilizzo tradizionale quando il terminale resta chiuso. Una volta aperto completamente, lo schermo interno raggiunge 10″, avvicinandosi alle proporzioni di un tablet compatto e offrendo un’area di lavoro pensata per multitasking, lettura e intrattenimento. Sotto la scocca trova spazio il chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy. La scelta di non adottare la versione più recente del processore Qualcomm suggerisce uno sviluppo iniziato da tempo, con priorità date alla stabilità della struttura e al meccanismo di piega. La dotazione tecnica resta comunque di fascia alta, coerente con il posizionamento premium.

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L’arrivo limitato al mercato americano del Samsung Galaxy Z Trifold esclude, per ora, una distribuzione in Europa. Durante il CES 2026 il dispositivo è stato mostrato come vetrina tecnologica più che come prodotto di massa. L’interesse generato, però, viene letto come un indicatore per l’evoluzione della categoria. A fine anno è atteso l’ingresso di Apple con il primo iPhone pieghevole, circostanza che potrebbe modificare gli equilibri e ampliare l’attenzione verso formati alternativi. In parallelo, si parla di un possibile Galaxy Z Wide Fold, modello con struttura a libretto più larga, vicino alle scelte progettuali Apple. Il Samsung Galaxy Z Trifold diventa così un primato ed il mercato osserva, misura, prepara il terreno per una fase nuova, dove il concetto di smartphone tende sempre più verso quello di schermo modulare ad alta produttività.