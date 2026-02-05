Expert: offerte smart per una casa sorprendente e connessa

Entrare da Expert è un po’ come aprire la porta di casa a un amico che porta sempre buone notizie. Le offerte non stanno ferme sugli scaffali, ma saltano fuori dal volantino per regalare convenienza. Expert ha sempre una storia nuova da raccontare, che tu stia cercando qualcosa per il salotto o per la cucina . È lo store dove la tecnologia prende forma! Insomma, Expert ti invita a sognare in formato smart, con promozioni che sembrano fatte apposta per dire: “dai, questa volta è quella giusta”.

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Le promozioni che spiccano davvero

Nel capitolo delle occasioni firmate Expert, ogni prodotto entra in scena con personalità. La SAMSUNG Asciugatrice serie 6000d AI Control classe A a €799 si comporta come un assistente di stile, pronta a consegnarti capi impeccabili per la serata. In cucina, il SAMSUNG Frigorifero combinato First 75 AI a €1099 organizza gli ingredienti come un vero chef digitale. Il risveglio parte con il sorriso grazie alla LAVAZZA 18000519 a €79,90 e alla DE LONGHI Rivelia EXAM440.35.B a €549, una coppia che trasforma il caffè in applausi mattutini.

Sul divano, la SAMSUNG QLED Smart TV 55″ QE55Q6FAUXXT 4K 2025 a €499 fa sembrare ogni film un appuntamento speciale. Expert pensa anche a chi vive connesso: APPLE iPad 11-inch 128GB a €349 e APPLE iPhone 15 128GB a €629 tengono stretti messaggi, foto e idee al volo. Per studio e lavoro c’è il LENOVO IP 3 Notebook 15,6” i5 16GB 512GB a €529, pronto a correre tra file e sogni. E quando serve aria nuova e pavimenti lucidi, DYSON V11 Advanced a €399 e BOSCH CL2000SET26WEKITWIFICL2000 a €399 portano pulizia e comfort senza drammi. Da Expert ogni scelta ha un tocco di amore vero: passa da Expert, racconta cosa immagini e lascia che le promozioni facciano il resto.