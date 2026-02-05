Apple propone una batteria super l’iPhone pieghevole

Quando si parla del futuro di Apple bisogna fare i conti con rumor e indiscrezioni continue che non sempre trovano conferma da Cupertino. Quando si tratta dell’iPhone pieghevole si stanno diffondendo dettagli tecnici che, se confermati, potrebbero davvero spostare l’ago della bilancia per l’intero settore. Non si parla solo di uno schermo che si piega, ma di un dispositivo che punta sulla gestione dell’energia. Le ultime indiscrezioni, in particolare grazie al leaker Instant Digital, dicono che Apple starebbe puntando tutto sulla sostanza. L’azienda sembra orientata a risolvere uno dei grandi dilemmi dei dispositivi pieghevoli: come alimentare un pannello così ampio senza costringere gli utenti a ricorrere a continue ricariche.

Apple: i dettagli sulla batteria del primo iPhone pieghevole

Ciò sarebbe possibile con una batteria da 5.550 mAh. Se si guarda alla concorrenza, è possibile notare produttori come Honor stanno già sperimentando soluzioni al silicio-carbonio capaci di raggiungere densità energetiche impressionanti, sfiorando i 7.000 mAh. In tale scenario, i 5.550 mAh di Apple potrebbero non sembrare un evoluzione importante, ma rispetto ai 4.400 mAh che si ritrovano nei pieghevoli Samsung, il vantaggio competitivo di Cupertino diventerebbe evidente.

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Il punto centrale rimane la percezione del valore. Ci sono stati prodotti esteticamente impeccabili, come il chiacchierato iPhone Air, abbiano rischiato di “scivolare” proprio a causa di compromessi eccessivi sulla durata della batteria o sulla potenza pura. Il consumatore che decide di investire una cifra che si preannuncia record per un iPhone pieghevole non accetterà di dover rinunciare alla tranquillità di arrivare a fine giornata. Ecco perché tale scelta sulla capacità energetica non è solo tecnica, ma strategica. Entro la fine del 2026, quando tale dispositivo pieghevole di Apple dovrebbe vedere la luce, il mercato presenterà già diverse alternative. In tale scenario, sarà Cupertino a doversi impegnare per coniugare il suo ecosistema con una batteria che non teme confronti. Un equilibrio che potrebbe spingere gli utenti interessati ad accettare un prezzo di listino quasi certamente stellare.