Poste Mobile: tutto incluso spendendo poco è possibile

Un elemento senza alcun dubbio imprescindibile quando utilizziamo il nostro smartphone sono i gigabyte di traffico dati che ci permettono di restare connessi sul web, ovviamente questi ultimi sono disponibili per l’utente solo attraverso l’attivazione di un’offerta telefonica che includa traffico dati per navigare, di conseguenza di pari importanza, sono le promozioni messe a disposizione dei vari provider telefonici.

Qui in Italia, un operatore che certamente rappresenta una piccola certezza è Poste Mobile, quest’ultimo tra l’altro ora potrà contare sulla potenza della rete TIM dal momento che ha iniziato la migrazione dei numeri proprio sulla rete dell’operatore nazionale, il tutto è merito dell’acquisizione da parte di poste italiane di numerose azioni diventando l’azionista di maggioranza.

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Oggi restando per l’appunto in tema Poste Mobile, vi descriviamo un’offerta disponibile sul suo sito ufficiale che include tutto il necessario per un’esperienza assolutamente completa senza però spendere cifre esageratamente elevate, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tutto quello che serve

L’offerta di oggi vi garantisce al prezzo di 6,99 € al mese la bellezza di 150 GB di traffico dati in connettività 4G con minuti illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti, l’offerta può essere attivata direttamente online con un costo di attivazione pari a 10 € con 10 € di prima ricarica da effettuare per poter pagare la prima mensilità dell’offerta.

Una volta completata tutta la procedura, la vostra Sim verrà spedita direttamente presso il vostro domicilio che ovviamente dovrete indicare al momento della sottoscrizione, ci impiegherà all’incirca tre o cinque giorni lavorativi durante i quali ovviamente il numero sarà attivato, se non volete aspettare, potete anche effettuare l’attivazione presso un ufficio poste italiane e in tal caso la Sim vi verrà consegnata a mano, se non volete spendere troppo ma volete usufruire di tutto quello che serve ogni giorno sicuramente questa è un’offerta da prendere in considerazione tra le tante online.