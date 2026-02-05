Amazon incredibile con lo sconto da non perdere sul Redmi Note 14

Redmi Note 14 è uno smartphone che riesce indiscutibilmente a catturare l’attenzione dei consumatori con un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, figlio anche del lancio sul mercato della nuova generazione, riuscendo così a garantire prestazioni che vanno ben oltre le più rosee aspettative. Amazon asseconda le richieste dei consumatori con una spesa fortemente più bassa del normale.

Il prodotto integra un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, è un AMOLED di alto livello con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, densità di 395 ppi, passando anche per un refresh rate a 120 hz, protezione Gorilla Glass 5 e 16 milioni di colori. A tessere le fila ci pensa il processore MediaTek Helio G99 Ultra, octa-core con una frequenza di clock a 2,2GHz, passando per la solita ottima GPU Mali-G57 MC2, sempre con alle spalle 8GB di RAM e possibilità di espandere la memoria interna tramite microSD fino ad un massimo di 1TB.

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Il consumatore interessato deve comunque sapere dell’esistenza di una batteria da 5500 mAh, che supporta la ricarica rapida, e promette una autonomia generalmente molto valida. Nulla da dire sul comparto fotografico, composto direttamente da 3 sensori: un principale da 108 megapixel, seguito da ultragrandangolare da 2 megapixel e effetto bokeh da 2 megapixel.

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Redmi Note 14: l’offerta di oggi è da non credere su Amazon

Il Redmi Note 14 è sempre stato uno smartphone economico, ma difficilmente ci saremmo mai aspettati di vederlo così tanto scontato. Il suo listino di 199 euro, per la variante che prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, è stato ridotto del 35%, fino ad arrivare a poter sostenere un investimento finale di 129,90 euro. Se lo volete acquistare dovete subito collegarvi a questo link.

Il consumatore interessato potrà poi scegliere tra quattro colorazioni differenti, ricordando che all’interno della confezione non è previsto il caricabatterie.