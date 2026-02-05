One UI 8.5 può trasformare la fotocamera del Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra guadagna uno zoom video estremo

Samsung punta sul software One UI 8.5

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Samsung sta preparando il terreno per la prossima generazione dicon un’attenzione particolare al software, e la beta didisponibile già suine è la prova più evidente. Anche se i veri protagonisti di questa nuova versione saranno i, attesi per il 25 febbraio, gli aggiornamenti sui modelli attuali anticipano alcune caratteristiche interessanti, in grado di cambiare sensibilmente l’esperienza d’uso, soprattutto lato fotocamera.Tra le novità che circolano nelle ultime ore spicca un rumor intrigante, lanciato dal leaker, una delle fonti più affidabili quando si parla di anticipazioni. Secondo lui,permetterebbe aldi spingersi fino a uno zoom video di 25x. Non si tratta di uno scherzo: il leaker ha condiviso uno screenshot dell’interfaccia della fotocamera che mostra chiaramente la nuova soglia di zoom, e i numeri parlano chiaro. Se confermato, ilsi trasformerebbe di fatto in un vero e proprio “Galaxy Ultra 25x”, con capacità di avvicinamento video fino a livelli finora riservati a modelli successivi o a ottiche dedicate. La cosa più interessante è che questo aumento dello zoom non richiederebbe alcun cambiamento hardware. È tutta questione di ottimizzazione software, e dimostra comecontinui a puntare su aggiornamenti intelligenti per sfruttare al massimo i sensori già integrati. In pratica, senza cambiare fisicamente la lente o il sensore, lo smartphone diventerebbe più potente semplicemente grazie a una mano esperta di codice. Per chi ama riprendere concerti, eventi sportivi o soggetti lontani, si tratta di una novità concreta e tangibile: non servono obiettivi esterni o accessori, basta lo smartphone.Certo, fino a quandonon confermerà ufficialmente le caratteristiche della nuova, è bene prendere tutto con cautela. Ma la combinazione tra la reputazione die lo screenshot condiviso rende la prospettiva molto più concreta di un semplice rumor. La logica è chiara: offrire prestazioni sempre più elevate con strumenti già disponibili, migliorando l’esperienza utente senza obbligare gli utenti a cambiare dispositivo. In attesa del debutto ufficiale, resta quindi una curiosità palpabile.sembra voler continuare a giocare sul doppio binario hardware-software: sensori già potenti, ma che diventano straordinari grazie a software che li sa tirare fuori al massimo. Per scoprire se ildiventerà davvero un piccolo telescopio portatile, basterà aspettare la release stabile di. Fino ad allora, possiamo solo zoomare con gli occhi e con l’immaginazione.