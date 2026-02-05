One UI 8.5 può trasformare la fotocamera del Galaxy S25 Ultra
One UI 8.5 potrebbe portare sul Galaxy S25 Ultra uno zoom video 25x grazie a ottimizzazioni software, senza nuovo hardware.
194 Samsung sta preparando il terreno per la prossima generazione di Galaxy con un’attenzione particolare al software, e la beta di One UI 8.5 disponibile già sui Galaxy S25 ne è la prova più evidente. Anche se i veri protagonisti di questa nuova versione saranno i Galaxy S26, attesi per il 25 febbraio, gli aggiornamenti sui modelli attuali anticipano alcune caratteristiche interessanti, in grado di cambiare sensibilmente l’esperienza d’uso, soprattutto lato fotocamera.