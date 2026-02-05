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One UI 8.5 può trasformare la fotocamera del Galaxy S25 Ultra

One UI 8.5 potrebbe portare sul Galaxy S25 Ultra uno zoom video 25x grazie a ottimizzazioni software, senza nuovo hardware.

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 1 Minuti lettura
One UI 8.5 potrebbe portare sul Galaxy S25 Ultra uno zoom video 25x grazie a ottimizzazioni software, senza nuovo hardware.
Samsung sta preparando il terreno per la prossima generazione di Galaxy con un’attenzione particolare al software, e la beta di One UI 8.5 disponibile già sui Galaxy S25 ne è la prova più evidente. Anche se i veri protagonisti di questa nuova versione saranno i Galaxy S26, attesi per il 25 febbraio, gli aggiornamenti sui modelli attuali anticipano alcune caratteristiche interessanti, in grado di cambiare sensibilmente l’esperienza d’uso, soprattutto lato fotocamera.

Galaxy S25 Ultra guadagna uno zoom video estremo

Tra le novità che circolano nelle ultime ore spicca un rumor intrigante, lanciato dal leaker Ice Universe, una delle fonti più affidabili quando si parla di anticipazioni Samsung. Secondo lui, One UI 8.5 permetterebbe al Galaxy S25 Ultra di spingersi fino a uno zoom video di 25x. Non si tratta di uno scherzo: il leaker ha condiviso uno screenshot dell’interfaccia della fotocamera che mostra chiaramente la nuova soglia di zoom, e i numeri parlano chiaro. Se confermato, il Galaxy S25 Ultra si trasformerebbe di fatto in un vero e proprio “Galaxy Ultra 25x”, con capacità di avvicinamento video fino a livelli finora riservati a modelli successivi o a ottiche dedicate. La cosa più interessante è che questo aumento dello zoom non richiederebbe alcun cambiamento hardware. È tutta questione di ottimizzazione software, e dimostra come Samsung continui a puntare su aggiornamenti intelligenti per sfruttare al massimo i sensori già integrati. In pratica, senza cambiare fisicamente la lente o il sensore, lo smartphone diventerebbe più potente semplicemente grazie a una mano esperta di codice. Per chi ama riprendere concerti, eventi sportivi o soggetti lontani, si tratta di una novità concreta e tangibile: non servono obiettivi esterni o accessori, basta lo smartphone.

Samsung punta sul software One UI 8.5

Certo, fino a quando Samsung non confermerà ufficialmente le caratteristiche della nuova One UI 8.5, è bene prendere tutto con cautela. Ma la combinazione tra la reputazione di Ice Universe e lo screenshot condiviso rende la prospettiva molto più concreta di un semplice rumor. La logica è chiara: offrire prestazioni sempre più elevate con strumenti già disponibili, migliorando l’esperienza utente senza obbligare gli utenti a cambiare dispositivo. In attesa del debutto ufficiale, resta quindi una curiosità palpabile. Samsung sembra voler continuare a giocare sul doppio binario hardware-software: sensori già potenti, ma che diventano straordinari grazie a software che li sa tirare fuori al massimo. Per scoprire se il Galaxy S25 Ultra diventerà davvero un piccolo telescopio portatile, basterà aspettare la release stabile di One UI 8.5. Fino ad allora, possiamo solo zoomare con gli occhi e con l’immaginazione.
Margherita Zichella

Nata a Roma l'11 aprile del 1983, diplomata in arte e da sempre in bilico tra comunicazione scritta e visiva.

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