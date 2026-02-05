iPhone Fold: Apple cambia i tasti e aumenta la batteria

Il primo iPhone Fold potrebbe rappresentare molto più di un semplice iPhone con schermo pieghevole. Le ultime indiscrezioni suggeriscono un ripensamento profondo dell’architettura interna e, di riflesso, anche dell’ergonomia esterna. Non sarebbe quindi solo una questione di cerniera, ma di scelte strutturali destinate a modificare alcune abitudini consolidate dell’universo Apple.

Tasti riposizionati e layout interno rivisto

Le informazioni arrivano da Instant Digital, che su Weibo ha condiviso dettagli piuttosto specifici. La novità più evidente riguarda i tasti volume, che non sarebbero più collocati sul lato sinistro, come avviene da sempre sugli iPhone. Il nuovo posizionamento li vedrebbe spostati sul bordo superiore, verso destra, con una disposizione che richiama quella di iPad mini.

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Il lato sinistro risulterebbe completamente liscio, mentre sul lato destro resterebbero il tasto di accensione con Touch ID integrato e il comando dedicato alla fotocamera, già visto sugli ultimi modelli. Alla base di questa scelta non ci sarebbe solo una questione estetica, ma soprattutto tecnica. La scheda madre verrebbe posizionata sul lato destro e far passare i collegamenti attraverso l’area del display pieghevole renderebbe i cablaggi più complessi e ingombranti.

Batteria più grande di sempre su iPhone

Questa riorganizzazione interna permetterebbe di recuperare spazio prezioso. L’obiettivo sarebbe concentrare gran parte del volume su due elementi chiave: display e batteria. Secondo un’altra fonte considerata affidabile, Focus Digital, la capacità energetica arriverebbe ad almeno 5.500 mAh, un valore nettamente superiore a quello di qualsiasi iPhone precedente.

Design esterno e prime specifiche

Anche il frontale cambierebbe impostazione, con un foro singolo per la fotocamera anteriore al posto dell’attuale Dynamic Island. Sul retro, invece, troverebbe spazio un plateau nero, separato cromaticamente dalla scocca, che ospiterebbe due sensori disposti orizzontalmente, microfono e flash. Per le finiture, al momento sarebbe prevista una variante bianca, affiancata da una seconda colorazione al lancio.

Le altre indiscrezioni parlano di un display interno da 7,8 pollici senza piega visibile e di uno schermo esterno da 5,5 pollici, delineando un iPhone pieghevole molto diverso da qualsiasi modello precedente.