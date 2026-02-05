Google Pixel, aggiornamento febbraio 2026 disponibile: cosa cambia

Google ha avviato il rollout dell’aggiornamento Pixel di febbraio 2026, ora in distribuzione anche in Italia per smartphone e tablet ancora coperti dal supporto ufficiale. L’update è già comparso su alcuni dispositivi, anche se in diversi casi è stato necessario avviare una ricerca manuale dalle impostazioni di sistema. Su Pixel 10 Pro, ad esempio, il pacchetto risulta particolarmente leggero, con un peso di circa 8 MB, segnale di un intervento mirato e non strutturale.

La dimensione ridotta anticipa il contenuto dell’aggiornamento, che non introduce nuove funzioni né modifiche visibili all’esperienza d’uso. Google ha scelto un approccio prudente, concentrandosi esclusivamente sulla sicurezza, in attesa del prossimo passaggio ad Android 16 QPR3 previsto per marzo. Si tratta di aggiornamenti essenziali che contribuiscono a rendere sempre più impeccabile il sistema operativo. Il consiglio è di proseguire al più presto verso l’istallazione.

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Un update minimale, ma mirato per i Google Pixel compatibili

Consultando il Bollettino sulla sicurezza di Android, non emergono correzioni multiple o interventi diffusi. L’unica voce segnalata riguarda una patch di gravità alta collegata ai driver VPU, identificata con il codice CVE-2026-0106. Si tratta quindi di un aggiornamento pensato per chiudere una specifica vulnerabilità, senza introdurre cambiamenti lato prestazioni o stabilità generale.

Anche il Bollettino degli aggiornamenti Pixel conferma questa impostazione. Non sono elencati bug fix aggiuntivi né miglioramenti funzionali, elemento coerente con una fase di transizione che precede un aggiornamento più consistente del sistema operativo.

Dispositivi supportati e versioni firmware

L’aggiornamento di febbraio 2026 è disponibile per un’ampia gamma di dispositivi Pixel, inclusi smartphone, pieghevoli e tablet. Di seguito i modelli interessati con le rispettive versioni firmware: