Google Pixel, nuovo aggiornamento di maggio: ecco tutte le novità

Chi dispone di uno smartphone o un tablet Google Pixel, potrà beneficiare ben presto di un nuovo aggiornamento in fase di distribuzione. Ovviamente bisognerà attendere in quanto si tratta di un rilascio graduale, quindi potrebbero volerci diversi giorni prima di riceverlo. Gli utenti possono comunque verificare manualmente la disponibilità dell’update dal menu Impostazioni del proprio telefono.

Focus su sicurezza e stabilità

L’obiettivo di Google era quello di risolvere una vulnerabilità, la quale era stata già segnalata più volte e che poteva minacciare gli utenti e i loro dispositivi. In particolare poi, per quanto riguarda i Pixel 6 e Pixel 8, è arrivata una novità molto interessante che potrebbe far comodo: una volta installato l’update, non sarà più possibile tornare a versioni precedenti del bootloader. Una misura pensata per evitare il rischio di sfruttare versioni meno sicure del sistema operativo.

Miglioramenti per audio, Bluetooth e altro

Oltre agli aspetti legati alla sicurezza, l’aggiornamento di maggio include anche altre correzioni e ottimizzazioni:

Audio: risolto un problema che comprometteva la qualità della registrazione del microfono in alcune app;

Bluetooth: migliorata la compatibilità con alcuni smartwatch, risolvendo problemi di connessione;

Impostazioni rapide: corretto un bug che mostrava la lingua secondaria in modo errato.

Quali dispositivi ricevono l’aggiornamento

L’update è disponibile per diversi modelli Pixel, tra cui:

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a: versione BP1A.250505.005;

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a: versione BP1A.250505.005.B1;

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a: versione BP1A.250505.005.B1;

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold: versione BP1A.250505.005.A1;

Pixel 9a: versione BD4A.250505.003;

Pixel Tablet e Pixel Fold: versione BP1A.250505.005.

Come sempre quindi Google cerca di migliorare l’esperienza dei suoi utenti sia sotto il punto di vista delle funzionalità che per quanto riguarda l’affidabilità dell’intero sistema dei suoi dispositivi e la loro sicurezza. Ovviamente si tratta di un work in progress per cui ci saranno altre novità prossimamente.