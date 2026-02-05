Google Calendar diventa più intelligente: Gemini sceglie l’orario migliore per le riunioni

Google continua a integrare l’intelligenza artificiale all’interno dei suoi strumenti di produttività e questa volta tocca a Google Calendar. Con l’ultimo aggiornamento di Google Workspace, Gemini entra direttamente nel processo di pianificazione delle riunioni, affrontando uno dei problemi più comuni – e più frustranti – del lavoro quotidiano: trovare un orario che vada bene per tutti. L’obiettivo è chiaro: ridurre il tempo perso tra inviti rifiutati, email di coordinamento e continui spostamenti di agenda, affidando all’AI il compito di analizzare automaticamente la disponibilità dei partecipanti.

Come funziona la scelta automatica dello slot

Durante la creazione di un nuovo evento in Google Calendar, l’organizzatore può ora utilizzare la funzione “Suggerimenti orari”. A questo punto entra in gioco Gemini, che esamina i calendari degli invitati, individua gli spazi liberi e valuta eventuali sovrapposizioni con altri impegni già presenti in agenda. Il risultato non è una scelta forzata, ma un elenco di fasce orarie suggerite, ordinate in base alla compatibilità complessiva. L’utente può così selezionare lo slot più adatto senza dover controllare manualmente ogni singolo calendario, un’operazione che nelle riunioni con più partecipanti può diventare sorprendentemente dispendiosa in termini di tempo. Naturalmente, perché il sistema funzioni in modo efficace, l’organizzatore deve avere accesso ai calendari degli invitati. In assenza delle necessarie autorizzazioni, l’analisi risulta parziale e i suggerimenti meno accurati.

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Riprogrammare una riunione diventa (finalmente) semplice

L’intervento di Gemini non si ferma alla fase di creazione dell’evento. Google ha deciso di automatizzare anche uno dei passaggi più macchinosi: la riprogrammazione. Se più partecipanti rifiutano un invito, aprendo l’evento compare un banner intelligente che propone automaticamente un nuovo orario in cui tutti risultano disponibili. Da lì è possibile aggiornare l’invito con un solo clic, evitando la classica sequenza di messaggi, risposte e controproposte che spesso allungano inutilmente i tempi. È una piccola modifica nell’interfaccia, ma con un impatto pratico enorme, soprattutto in contesti aziendali o di lavoro distribuito.

Controllo amministrativo e disponibilità della funzione

Dal punto di vista della gestione IT, la nuova funzione è attiva di default per gli utenti idonei, ma resta sotto il controllo degli amministratori di Workspace, che possono gestire l’accesso alle funzionalità di Gemini tramite le impostazioni dedicate.

Il rollout segue la consueta distinzione tra domini: è già partito per i Rapid Release, mentre per gli Scheduled Release è previsto un rilascio graduale, con una finestra che può arrivare fino a 15 giorni a partire dal 2 febbraio 2026. L’accesso è limitato ai piani a pagamento Google Workspace Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus e agli utenti che dispongono dell’add-on Google AI Pro for Education.