Esselunga: un offerta così folle che non potrai resistere

Esselunga trasforma la spesa in un momento da condividere. Non serve essere super romantici, basta lasciarsi guidare dalla voglia di stupire con qualcosa di utile. Le offerte parlano chiaro e ogni reparto sembra dire “prendimi, sono perfetto per San Valentino”. In questo clima frizzante, Esselunga gioca con fantasia e convenienza, proponendo soluzioni che uniscono stile, praticità e un pizzico di meraviglia. Così, tra un carrello e una promo, lo shopping diventa un’esperienza da raccontare.

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Una promo targata Samsung

Nel cuore delle offerte firmate Esselunga spicca il nuovissimo Samsung Galaxy A16 LTE, pensato per chi ama restare connesso senza rinunciare al design. A Esselunga questo smartphone arriva a un prezzo che fa sorridere: 99 euro. Il suo ampio display da 6,7 pollici rende video, foto romantiche e meme ancora più spettacolari, mentre il processore Octa-Core con 4 GB di RAM assicura prestazioni fluide per ogni app. La tripla fotocamera posteriore 50+5+2 Mpixel cattura ogni momento speciale, e la fotocamera frontale da 13 Mpixel è pronta per selfie da condividere al volo. Non manca il lettore di impronte digitali per un tocco di sicurezza in più e una super batteria da 5.000 mAh che accompagna l’intera giornata senza stress.

Con questo protagonista tecnologico, Esselunga dimostra ancora una volta di saper unire convenienza e voglia di stupire. Tra promozioni last minute, sconti esclusivi e proposte dedicate, lo store invita a scegliere un regalo che parla di futuro e di emozioni digitali. Passare da Esselunga diventa così l’occasione perfetta per uno smartphone nuovo che sorprende e che non fa spendere troppo. Tecnologia, amore e offerte si incontrano sugli scaffali, pronti a rendere questo San Valentino in una festa iper tech.