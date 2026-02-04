NotebookLM su Android aggiunge Video Overview: ecco cos’è

NotebookLM continua a crescere e, su Android, arriva finalmente una novità che molti aspettavano: Video Overview. La funzione, introdotta a fine luglio, crea brevi video riassuntivi partendo dai materiali salvati in un notebook, con un taglio più immediato rispetto ai classici riepiloghi testuali. Finora mancava nell’app Android, ma ora compare tra gli strumenti disponibili.

Video Overview arriva nella sezione Studio

La disponibilità della funzione è stata notata da 9to5Google, che segnala l’integrazione di Video Overview all’interno della sezione Studio dell’app. L’idea è semplice: a partire dalle fonti già aggiunte, NotebookLM genera un contenuto video pensato per chiarire concetti e collegare i passaggi più importanti, una soluzione utile quando serve un colpo d’occhio rapido su temi densi.

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Insieme a Video Overview, l’aggiornamento porta anche più controllo sulle infografiche. Ora è possibile scegliere il formato orizzontale, verticale o quadrato, così i contenuti si adattano meglio a contesti diversi, dalla consultazione veloce alla preparazione di materiali di studio.

Personalizzazione in arrivo anche per le slide

Nelle note di rilascio viene citata anche la personalizzazione dei Slide Deck, anche se al momento l’opzione non risulta attiva. È il classico segnale di una funzione pronta o quasi, ma rilasciata in un secondo momento dopo gli ultimi aggiustamenti.

L’update è in distribuzione globale. In alcuni casi può comparire in momenti diversi a seconda del dispositivo o del rilascio graduale, quindi l’abilitazione potrebbe non essere immediata per tutti.

Perché NotebookLM sta diventando più utile

A prima vista NotebookLM può sembrare uno strumento di nicchia, ma con le fonti giuste diventa pratico. Abbinato a contenuti come quelli di YouTube, può aiutare a riassumere video, mettere ordine tra appunti e dati, e trasformare informazioni sparse in materiale consultabile in pochi passaggi. Google lo descrive come un assistente alla ricerca, e l’arrivo di Video Overview su Android va esattamente in questa direzione.