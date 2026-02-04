CoopVoce EVO 30: stabilità e semplicità a 4,90 €/mese!

CoopVoce continua a giocare una partita tutta sua nel mercato della telefonia mobile, fatta di prezzi stabili, promesse mantenute e un linguaggio che punta più alla concretezza che all’effetto wow. L’offerta EVO 30 è un esempio piuttosto chiaro di questa filosofia: pochi fronzoli, tutto ben leggibile e la sensazione, rara di questi tempi, che quello che vedi oggi sarà ancora lì domani, senza sorprese infilate di nascosto nel rinnovo successivo.

CoopVoce sfida il mercato con chiarezza e praticità

Con 4,90 euro al mese, per sempre, EVO 30 mette sul tavolo 30 giga, minuti illimitati e 1000 SMS. Il punto non è tanto il numero in sé, quanto il “per sempre” ripetuto senza giri di parole. CoopVoce insiste molto su questo aspetto perché è diventato quasi un marchio di fabbrica: niente rimodulazioni, niente aumenti progressivi giustificati da formule creative. L’offerta si rinnova lo stesso giorno di ogni mese e resta identica nel tempo, come succedeva anni fa quando le tariffe erano qualcosa di stabile e non una variabile impazzita.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

L’attivazione è semplice e lineare. Dieci euro una tantum, primo mese incluso, spedizione a casa senza costi aggiuntivi oppure ritiro in uno dei punti vendita Coop. Anche qui, nessun labirinto di opzioni: puoi mantenere il tuo numero o richiederne uno nuovo, scegliere tra SIM fisica ed eSIM e fare tutto online, senza passaggi inutili. La eSIM, in particolare, è pensata per chi vuole passare a CoopVoce senza aspettare corrieri o buste nella cassetta della posta, rendendo il cambio operatore una questione di minuti.

Dal punto di vista dell’utilizzo quotidiano, EVO 30 è pensata per coprire le esigenze più comuni senza obbligare a fare conti ogni settimana. I 30 giga sono utilizzabili alla massima velocità disponibile in 4G e diventano ancora più interessanti quando ci si sposta fuori dall’Italia. In Unione Europea e nel Regno Unito, per i primi 30 giorni di ogni viaggio, i giga inclusi funzionano esattamente come a casa. Una scelta che strizza l’occhio a chi viaggia spesso ma non vuole piani complicati o costi extra difficili da prevedere.

EVO 30 punta su semplicità e controllo

C’è poi tutto il pacchetto di servizi che rende l’offerta più completa senza appesantirla. L’hotspot è incluso, così come il VoLTE, che permette di chiamare in alta definizione continuando a navigare. I numeri a sovrapprezzo sono bloccati di default, una di quelle piccole attenzioni che evitano brutte sorprese, soprattutto per chi presta il telefono o lo usa anche per lavoro. L’assistenza è disponibile via chat, app e telefono, 24 ore su 24, e il servizio “LoSai” completa il quadro delle funzioni ormai date per scontate ma non sempre garantite.

EVO 30 non prova a stupire con slogan aggressivi o bonus temporanei. Punta piuttosto su una sensazione di controllo e semplicità, su un prezzo che resta basso senza condizioni nascoste e su un’esperienza che non cambia dopo qualche mese. In un mercato dove spesso l’offerta migliore è quella che scade più in fretta, CoopVoce sceglie la strada opposta: meno rumore, più continuità. E, per molti utenti, è proprio questo il vero valore aggiunto.