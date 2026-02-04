Recensione EcoFlow DELTA 3 Max Plus: potenza e velocità record

Quando ho aperto per la prima volta lo scatolone con la DELTA 3 Max Plus, la mia compagna mi ha guardato con quella faccia che conosco bene. Quella che dice: “Ma davvero ti serviva un altro aggeggio?”. E in effetti, a guardarla lì, appoggiata in mezzo al soggiorno con i suoi ventidue chili e rotti di peso, la domanda era legittima. Eppure, dopo tre settimane di test intensivo — blackout simulati, weekend in camper, sessioni di lavoro prolungate durante un temporale che ha fatto saltare la corrente nel quartiere — quella stessa faccia si è trasformata in qualcosa di diverso. Chiamiamola consapevolezza.

EcoFlow è arrivata ormai da qualche anno nel mercato delle power station portatili con la delicatezza di un treno merci, e la serie DELTA 3 Max rappresenta l’ultimo capitolo di questa cavalcata. Due varianti — la Max “base” e la Max Plus — più una batteria aggiuntiva da 2 kWh che promette di raddoppiare l’autonomia quando le cose si fanno serie. Ma funziona davvero? E soprattutto: vale quello che costa? Sono domande che mi sono posto per settimane, cercando di capire se questo monolite grigio potesse davvero fare la differenza nella vita quotidiana o fosse l’ennesimo gadget costoso destinato a prendere polvere in garage.

Anticipo subito il verdetto, perché non mi piace tenere sulle spine: sì, funziona. E funziona dannatamente bene. Ma — c’è sempre un ma — bisogna capire se fa al caso vostro, perché parliamo di un investimento non banale. Il modello Plus parte da 1.499 euro, la batteria aggiuntiva ne costa altri 899, e se volete il pacchetto completo con pannelli solari si vola facilmente sopra i 2.500 euro. Non proprio spicci per la maggior parte delle famiglie. Il mercato delle power station portatili è esploso negli ultimi anni, complici i blackout sempre più frequenti, il boom del camperismo e una crescente voglia di indipendenza energetica che serpeggia tra chi è stanco di bollette imprevedibili. E’ possibile acquistarlo direttamente dal sito ufficiale.

Unboxing

Il packaging di EcoFlow non è mai stato particolarmente memorabile — cartone marrone, polistirolo abbondante, niente fronzoli. E la DELTA 3 Max non fa eccezione. Quello che conta, però, è che il contenuto arrivi intatto, e su questo non c’è nulla da dire. La power station era avvolta in una pellicola protettiva spessa, incastrata tra due blocchi di materiale espanso ad alta densità che l’hanno tenuta ferma durante il viaggio dalla Repubblica Ceca (dove ha sede EcoFlow Europe) fino a casa mia. Ho ordinato un mercoledì sera, il corriere ha suonato il venerdì mattina. Due giorni, spedizione gratuita. Non male.

Dentro la scatola ho trovato la power station, un cavo di alimentazione con presa Schuko — proprietario, purtroppo, e questo è un piccolo neo che mi ha fatto storcere il naso — una guida rapida in italiano piuttosto sintetica e la solita scheda di garanzia con istruzioni per la registrazione online. Stop. Niente accessori extra, niente gadget, niente sacchetti in stoffa per il trasporto come offrono altri produttori. Austero, direi. Ma considerando che il caricabatterie per alternatore da 500 watt viene spesso regalato in promozione (come è successo nel mio caso), la dotazione complessiva diventa più che accettabile. Avrei gradito una custodia o almeno una cover antipolvere, visto il prezzo, ma evidentemente non rientra nella filosofia del brand.

La batteria aggiuntiva intelligente arriva in una scatola separata, più compatta — sedici chili contro i ventidue della Max Plus — e con una dotazione ancora più spartana: solo il cavo di collegamento proprietario e i manuali nella consueta busta di plastica trasparente. Nessuna sorpresa, insomma. Ma la cosa che mi ha colpito è stata la prima accensione: entrambe le unità erano già cariche al 60% circa, pronte per essere testate senza dover aspettare ore di ricarica. Un dettaglio piccolo che dimostra attenzione verso l’esperienza utente. Immagino che molti, come me, non vedano l’ora di provare un acquisto del genere appena arriva.

Design e costruzione

Ok, parliamo di estetica. La Max Plus si presenta con una livrea argento-grigia che la distingue dalla Max “base” (più scura, tendente al nero antracite). È un parallelepipedo compatto — le dimensioni sono 494 × 242 × 305 mm, poco più di una valigetta 24 ore gonfiata — che sta comodamente sotto una scrivania o nell’angolo di un ripostiglio senza sembrare troppo invadente. Non è bella nel senso tradizionale del termine, non è un oggetto di design che esporresti in salotto accanto a un vaso di Alessi, ma nemmeno brutta. È funzionale, e in questo settore conta molto di più l’efficacia che l’estetica.

La plastica esterna è robusta, con una finitura opaca che non trattiene le impronte digitali — dettaglio non banale per chi, come me, ha la tendenza a toccare tutto. Picchiettando con le nocche si percepisce solidità, nessun cigolìo o sensazione di vuoto. Le maniglie laterali — due, una per lato, incassate nel corpo macchina — sono ben dimensionate e permettono di sollevare l’unità senza sforzi eccessivi grazie a un’impugnatura ergonomica, anche se parliamo pur sempre di oltre venti chili. Ho provato a trasportarla dalla macchina al terzo piano senza ascensore: fattibile, ma non esattamente una passeggiata di salute. Per chi ha problemi di schiena o semplicemente non vuole rischiare, meglio farsi aiutare o usare un carrellino.

Il pannello frontale ospita un display LCD generoso — circa 4 pollici di diagonale a occhio — con regolazione automatica della luminosità che funziona sorprendentemente bene anche in condizioni di luce variabile. Mostra la percentuale di carica con una grande cifra centrale, i flussi di energia in entrata e uscita espressi in watt, il tempo stimato di ricarica o autonomia residua in base al carico attuale, e una serie di icone di stato per connettività Wi-Fi, Bluetooth e porte attive. Leggibile anche sotto il sole diretto, cosa tutt’altro che scontata per un display LCD. Sotto il display ci sono due pulsanti fisici ben distanziati: uno per l’accensione generale del sistema, uno per attivare le uscite AC in corrente alternata. Semplice, intuitivo, nessuna curva di apprendimento. Ho apprezzato la scelta di non nascondere tutto in menu software.

La batteria aggiuntiva, invece, è più discreta nella sua presentazione. Stesso linguaggio estetico, stesso colore argento metallizzato, ma senza display e senza pulsanti. È progettata per stare sotto o accanto alla power station principale — design impilabile, lo chiamano — e comunica con essa tramite un cavo proprietario che si inserisce con un click rassicurante. Plug and play nel vero senso della parola: colleghi il cavo, accendi la power station principale, e tutto funziona come un sistema unico. Nessuna configurazione richiesta, nessun pairing Bluetooth, nessun firmware da aggiornare manualmente.

Un aspetto che ho notato solo dopo qualche giorno di utilizzo: la ventilazione. Le griglie di aerazione sono posizionate sui lati e sul fondo, con una geometria che sembra studiata per evitare l’intasamento da polvere. Anche appoggiata su un tappeto — test che ho fatto apposta — l’aria continua a circolare grazie ai piedini in gomma che sollevano l’unità di circa un centimetro dal piano. Piccoli dettagli che fanno la differenza sulla durata nel tempo.

Specifiche tecniche

Specifica DELTA 3 Max DELTA 3 Max Plus Batteria Aggiuntiva Capacità 2.048 Wh 2.048 Wh 2.048 Wh Potenza AC continua 2.400 W 3.000 W – Potenza di picco 4.800 W 6.000 W – X-Boost max 3.200 W 3.900 W – Peso 20,3 kg 22,1 kg 16 kg Dimensioni (mm) 494 × 239 × 305 494 × 242 × 305 494 × 239 × 196 Ricarica AC max 2.300 W 2.300 W – Input solare max 500 W 1.000 W (2×500) – Porte USB-C 3 (1×100W + 2×30W) 3 (1×140W + 2×45W) – Porte AC Schuko 4 4 – Espandibile No Sì, fino a 10 kWh – UPS < 10 ms < 10 ms + HID – Cicli batteria 4.000 (80%) 4.000 (80%) 4.000 (80%) Garanzia 3+2 anni 3+2 anni 3+2 anni Prezzo listino 1.299 € 1.499 € 899 €

Tecnologia e componentistica

E qui viene il bello. Perché dietro quel guscio di plastica grigia c’è una tecnologia che, devo ammetterlo, mi ha sorpreso per il livello di ingegneria coinvolto. Le celle batteria sono LFP (litio-ferro-fosfato) di nuova generazione, quelle che EcoFlow chiama “full-tab” per distinguerle dalle celle convenzionali. Senza entrare troppo nel tecnico — e prometto che cercherò di essere comprensibile — il design a linguetta intera riduce la resistenza interna del 25% rispetto alle celle della generazione precedente. Tradotto in termini pratici: meno calore generato durante carica e scarica, ricariche più veloci senza compromettere la longevità, e una durata complessiva maggiore della batteria.

EcoFlow dichiara 4.000 cicli completi prima che la capacità scenda all’80% del valore nominale. Tradotto in anni? Circa dieci, assumendo un ciclo completo al giorno, che è uno scenario piuttosto estremo per l’utente medio. La maggior parte delle persone utilizzerà la power station in modo più sporadico — weekend, emergenze, viaggi — allungando ulteriormente la vita utile. È una promessa importante, oggettivamente difficile da verificare nel breve periodo di test, ma i dati interni pubblicati da EcoFlow e le certificazioni di enti terzi sembrano confermare l’affidabilità della chimica LFP rispetto alle celle al litio tradizionali, notoriamente più soggette a degradazione.

L’inverter è un’onda sinusoidale pura — e questo conta parecchio se intendete collegare dispositivi sensibili come apparecchiature mediche, NAS, server domestici o stampanti 3D che detestano le onde modificate. Il chip DSP che gestisce la conversione campiona tensione e corrente ogni 33 microsecondi, il che garantisce una stabilità dell’output superiore, a detta di EcoFlow, a quella della rete elettrica domestica italiana, notoriamente soggetta a fluttuazioni nelle ore di punta. Sarò onesto: non ho gli strumenti professionali per verificare scientificamente questa affermazione, ma durante i test non ho riscontrato problemi con nessun dispositivo, nemmeno i più schizzinosi come il mio amplificatore valvolare che di solito protesta anche per uno sbalzo minimo.

Il BMS (Battery Management System) è l’altro pezzo forte della proposta tecnica. Un cervello elettronico che monitora in tempo reale oltre 40 parametri diversi — temperatura interna ed esterna, tensione di ogni cella singolarmente, corrente di carica e scarica, stato di salute complessivo del pacco batteria — e interviene automaticamente in caso di anomalie. Il sistema si chiama X-Guard 3.0, nome roboante che però sembra corrispondere a una realtà solida. La protezione include anche resistenza alle infiltrazioni d’acqua secondo standard IP54: non stiamo parlando di un dispositivo subacqueo, sia chiaro, ma la condensa notturna tipica del campeggio o qualche goccia di pioggia durante un utilizzo all’aperto non dovrebbero creare problemi di sorta.

Software e app

L’app EcoFlow è disponibile gratuitamente per iOS e Android, ed è — sorpresa delle sorprese — davvero ben fatta. Non capita spesso di dirlo per le app companion dei prodotti tech, spesso relegate a software dimenticabili sviluppati col minimo sforzo. Questa fa eccezione. L’interfaccia è pulita e moderna, la traduzione italiana è accurata senza i soliti strafalcioni da traduzione automatica, e le funzionalità sono tantissime senza risultare confusionarie o nascoste in menu incomprensibili.

Dalla dashboard principale si controllano tutti i parametri in tempo reale: percentuale di carica con grafico storico, watt in ingresso e uscita per ogni singola porta, autonomia residua stimata in base al carico attuale con aggiornamento dinamico, temperatura interna del pacco batteria. Ma la cosa interessante è la sezione delle impostazioni avanzate, dove si può davvero personalizzare il comportamento della power station. Si può regolare la velocità di ricarica AC (utilissimo per chi ha contatori con potenza limitata e non vuole far saltare il salvavita), impostare soglie di carica minima e massima per preservare la batteria, programmare l’accensione e lo spegnimento automatico delle uscite, e gestire le automazioni basate su orari o eventi.

La Max Plus introduce anche la tecnologia Smart Output Priority, che merita un paragrafo a sé perché rappresenta una vera innovazione nel settore. In pratica, si possono assegnare priorità diverse alle varie uscite AC tramite l’app: se la batteria scende sotto una certa soglia che l’utente stabilisce — diciamo il 30% — il sistema spegne automaticamente i carichi non essenziali (tipo le luci del giardino o il caricatore del portatile) e mantiene attivi quelli prioritari (tipo il frigorifero o il modem Wi-Fi). Geniale per chi vuole usare la power station come backup domestico senza dover intervenire manualmente ogni volta o rischiare di trovarsi col frigo scongelato perché si è dimenticato di spegnere qualcosa.

C’è anche la modalità Storm Guard, che monitora le previsioni meteo della zona dove si trova la power station e attiva automaticamente la ricarica quando si avvicinano perturbazioni potenzialmente problematiche. In Italia questa funzione è meno rilevante che, diciamo, in Florida durante la stagione degli uragani o nel Midwest americano durante i tornado, ma è comunque un’aggiunta intelligente che dimostra l’attenzione di EcoFlow verso gli scenari d’uso reali dei propri clienti internazionali. E chissà, con i cambiamenti climatici che portano eventi estremi sempre più frequenti anche alle nostre latitudini, potrebbe tornare utile prima di quanto pensiamo.

La modalità TOU (Time of Use) è un’altra perla nascosta nelle impostazioni. Permette di programmare la ricarica durante le ore in cui l’energia elettrica costa meno — tipicamente la notte — e utilizzare la batteria durante le ore di punta. Non trasformerà la vostra bolletta, parliamoci chiaro, ma per chi ha tariffe biorarie può rappresentare un piccolo risparmio aggiuntivo che si somma nel tempo.

Prestazioni e autonomia

Arriviamo al dunque: quanta roba si riesce ad alimentare, e per quanto tempo? Sono le domande che tutti si fanno quando valutano l’acquisto di una power station, e a ragione. La Max Plus eroga fino a 3.000 watt continui — 6.000 di picco per gestire gli assorbimenti iniziali dei motori — il che significa che può gestire praticamente qualsiasi elettrodomestico di uso comune. Ho provato con un forno elettrico da 2.200 watt, un asciugacapelli professionale da 2.000 watt, una macchina del caffè espresso che assorbe 1.400 watt all’avvio e un frullatore da 800 watt, tutti accesi contemporaneamente in un delirio di potenza. Nessun problema, nessun calo di tensione percepibile, nessuna lamentela né dal sistema né dai dispositivi collegati.

La tecnologia X-Boost permette di spingersi fino a 3.900 watt per dispositivi resistivi come stufette elettriche, piastre riscaldanti o bollitori. È un trucchetto software piuttosto ingegnoso che riduce leggermente la tensione in uscita mantenendo la corrente entro limiti sicuri per l’inverter, e funziona sorprendentemente bene nella pratica. Non lo userei per apparecchiature sensibili all’elettronica o dispositivi con motori complessi, ma per scaldare una stanza d’emergenza durante un blackout invernale va più che bene. Ho provato con una stufetta da 2.500 watt: nessun problema per ore.

L’autonomia dipende ovviamente dal carico, e qui bisogna fare un po’ di conti della serva. Con il frigorifero di casa (un combinato classe A++ da 200 litri) collegato da solo, la Max Plus ha mantenuto il freddo per quasi tre giorni pieni prima di scendere sotto il 10% di carica residua. Con l’aggiunta della batteria extra — raddoppiando quindi la capacità a 4.096 Wh — siamo arrivati a cinque giorni abbondanti. Dati che confermano sostanzialmente le stime di EcoFlow, cosa non sempre scontata quando si passa dalla teoria del marketing alla pratica dell’utilizzo reale.

La ricarica è fulminea, e questo è uno dei punti di forza principali della serie DELTA 3 Max, forse il vero elemento distintivo rispetto alla concorrenza. Dalla presa AC, con ingresso fino a 2.300 watt, si passa dallo 0 all’80% in circa 47 minuti cronometrati. Meno di un’ora per avere la maggior parte della capacità disponibile e pronta all’uso. Il restante 20% richiede più tempo — normale amministrazione per le batterie al litio che rallentano la ricarica verso il 100% per preservare la longevità — ma parliamo comunque di meno di 80 minuti totali per una ricarica completa.

Da solare, con due pannelli da 400 watt (venduti separatamente, ahimè), si scende sotto le due ore in condizioni ottimali di irraggiamento. E se combinate AC e solare insieme in quella che EcoFlow chiama “multiricarica”, i tempi si accorciano ulteriormente fino a 56 minuti dichiarati. Ho testato anche la ricarica da alternatore durante un viaggio in auto: con l’accessorio opzionale da 500 watt, la power station si ricaricava costantemente durante la guida, arrivando a destinazione praticamente al 100%.

Test sul campo

La teoria è bella, le specifiche luccicano, ma la pratica è un’altra cosa. Così ho deciso di sottoporre la Max Plus e la batteria aggiuntiva a una serie di test realistici, quelli che potrebbe fare un utente normale in situazioni quotidiane o di emergenza. Non test di laboratorio con strumentazione professionale — non ne ho le competenze né l’attrezzatura — ma prove sul campo concrete e ripetibili.

Test 1: Blackout simulato. Ho staccato l’interruttore generale di casa un sabato mattina e collegato alla power station il frigorifero combinato, il modem Wi-Fi, due lampade LED da 15 watt e il caricatore del telefono. Consumo medio rilevato sul display: circa 85 watt con i picchi periodici del compressore del frigo che portavano momentaneamente a 150 watt. Con la sola Max Plus (2.048 Wh), l’autonomia teorica sarebbe di 24 ore. Nella pratica, considerando le perdite dell’inverter e i picchi di assorbimento, sono arrivato a 19 ore prima di scendere al 10%. Aggiungendo la batteria extra per un totale di 4.096 Wh, ho superato le 40 ore senza problemi e con margine.

Test 2: Weekend in camper. Ho caricato la Max Plus nel bagagliaio del SUV — entra comodamente anche se occupa spazio che altrimenti avrei usato per altro — e l’ho usata per alimentare luci LED, caricatori per telefoni e tablet, un piccolo frigo portatile da campeggio da 45 litri e una piastra elettrica a induzione compatta per il caffè mattutino. Due giorni e mezzo di autonomia con utilizzo moderato ma costante, partendo dal 100%. La ricarica tramite alternatore con l’accessorio opzionale ha funzionato egregiamente durante i trasferimenti tra un punto e l’altro del viaggio, recuperando circa il 30% in due ore di guida.

Test 3: Home office prolungato. Con il laptop (un MacBook Pro M2 con consumo medio di 45 watt sotto carico), un monitor esterno da 27 pollici, la lampada da scrivania LED e il router collegati alla power station, ho lavorato per tre giorni consecutivi senza toccare la presa di corrente. E avrei potuto continuare ancora per almeno un giorno, visto che ero ancora al 35% quando ho deciso di interrompere il test per altre necessità. La funzione UPS, con commutazione sotto i 10 millisecondi certificata, ha garantito che il NAS Synology collegato non perdesse mai un colpo durante i vari test di interruzione che ho provocato staccando e riattaccando la corrente di casa.

Test 4: Carichi pesanti da cantiere. Qui volevo vedere dove si rompeva l’incantesimo e la Max Plus iniziava a protestare. Ho collegato una smerigliatrice angolare da 2.000 watt, una levigatrice orbitale da 300 watt e un aspiratore da cantiere da 1.200 watt. Tutti insieme, in un’orgia di assorbimento elettrico. La Max Plus non ha battuto ciglio, mantenendo tensione stabile e temperature interne sotto controllo grazie alla ventilazione che si è attivata con un ronzio appena percepibile. Certo, l’autonomia in queste condizioni si riduce drasticamente — parliamo di meno di un’ora — ma è impressionante vedere quanto margine ci sia per gestire utensili da lavoro professionali in assenza di rete.

Test 5: Condizioni ambientali estreme. Ultimo test, forse il più sadico. Ho lasciato la power station in garage per una settimana durante un’ondata di freddo, con temperature che di notte scendevano a -3°C. L’ho poi portata in casa e accesa: funzionamento normale, nessun problema. Il giorno dopo l’ho esposta al sole estivo su un balcone esposto a sud, con temperature che superavano i 35°C all’ombra. Di nuovo, funzionamento regolare con la ventola che lavorava un po’ più intensamente del solito. La chimica LFP sembra reggere bene gli sbalzi termici, almeno nel range di temperature che possiamo incontrare in Italia.

Approfondimenti

Qualità dell’inverter e stabilità dell’output

L’inverter a onda sinusoidale pura è uno degli aspetti che differenzia le power station di fascia alta da quelle economiche che si trovano su Amazon a prezzi stracciati. E devo dire che su questo fronte la DELTA 3 Max non delude le aspettative. Ho collegato un oscilloscopio da hobbista (sì, sono quel tipo di nerd che tiene strumenti di misura nel cassetto) per verificare la forma d’onda in uscita: pulita, regolare, senza artefatti o distorsioni significative anche sotto carico variabile. Per chi deve alimentare apparecchiature sensibili — server, strumenti di misura, dispositivi medici come CPAP o concentratori di ossigeno — è un dettaglio fondamentale che giustifica da solo il premium price rispetto a soluzioni più economiche.

La tecnologia X-Fusion, presente solo sulla Max Plus, aggiunge un ulteriore livello di flessibilità che merita una spiegazione. Quando la power station è collegata alla rete in modalità bypass, può combinare la potenza dell’inverter con quella della rete elettrica stessa, raggiungendo picchi ancora più elevati di quelli che l’inverter da solo potrebbe gestire. È una funzione di nicchia, certamente, ma per chi lavora con attrezzature professionali in luoghi dove la rete è debole o instabile, può fare la differenza tra completare un lavoro e dover rinunciare.

Ricarica solare: potenziale e limiti pratici

La Max Plus supporta fino a 1.000 watt di input solare, distribuiti su due tracker MPPT indipendenti da 500 watt ciascuno. L’architettura a doppio MPPT è importante perché permette di collegare pannelli con orientamenti o inclinazioni diverse senza che uno penalizzi l’altro, cosa che succede inevitabilmente con un singolo tracker quando l’ombra copre parzialmente l’impianto. In condizioni ottimali — cielo sereno, pannelli orientati perfettamente verso sud con inclinazione intorno ai 30 gradi, temperature non troppo elevate che degradano l’efficienza delle celle — riesco a tirare fuori circa 800-850 watt reali con due pannelli bifacciali da 400 watt nominali. Più che sufficiente per una ricarica completa in meno di tre ore.

La Max “base”, invece, si ferma a 500 watt di input solare con un solo tracker. Non è poco in assoluto, ma per chi ha velleità di autosufficienza energetica o prevede di utilizzare la power station prevalentemente in contesti off-grid, è un limite da considerare seriamente nella scelta. Personalmente, se dovessi consigliare quale versione acquistare, il doppio input solare della Plus giustifica da solo la differenza di 200 euro, soprattutto considerando il costo dei pannelli solari stessi.

Rumorosità: quasi impercettibile

EcoFlow dichiara meno di 25 dB sotto i 600 watt di carico, e devo confermare che il dato corrisponde alla realtà percepita. Durante il normale utilizzo quotidiano — caricatori USB, lampade LED, frigorifero in standby — la ventola è praticamente inudibile anche in un ambiente silenzioso. Bisogna avvicinarsi a qualche centimetro dalla griglia di aerazione per percepire un leggero soffio d’aria. Solo con carichi pesanti e prolungati — diciamo sopra i 1.500 watt per più di qualche minuto — la ventilazione diventa udibile, ma mai fastidiosa. Siamo lontani anni luce dal ronzio di un generatore a benzina. Ho dormito con la Max Plus accesa a un metro dal letto durante il test di blackout simulato senza problemi di alcun tipo.

Espandibilità e modularità del sistema

Ecco un punto cruciale che separa in modo netto la Max dalla Max Plus e che dovrebbe orientare la scelta di chiunque stia valutando l’acquisto. Il modello base non è espandibile: quei 2.048 Wh sono tutto quello che avete, punto e basta, per sempre. La Max Plus, invece, può collegare fino a due batterie aggiuntive tramite un adattatore (in arrivo nei prossimi mesi, dicono), raggiungendo un massimo teorico di 10 kWh con batterie DELTA Pro 3 della generazione precedente. Dieci chilowattora portatili. Sono tre giorni di autonomia per una famiglia media italiana, o una settimana abbondante per un utilizzo moderato che escluda i grandi elettrodomestici.

La batteria aggiuntiva intelligente DELTA 3 Max Plus, quella che ho testato in abbinamento alla power station principale, offre altri 2.048 Wh identici e si collega con un cavo proprietario che esce dalla scatola già pronto. L’integrazione software è trasparente e immediata: la power station riconosce automaticamente la batteria extra non appena viene collegata e gestisce la carica e scarica in modo bilanciato tra le due unità, preservando la longevità di entrambe. Non c’è nulla da configurare manualmente, nulla da impostare nell’app, nessun pulsante da premere. Colleghi il cavo e funziona. È la definizione stessa di plug and play.

Connettività e integrazione nell’ecosistema smart home

Wi-Fi 2.4 GHz e Bluetooth 5.0 sono di serie su entrambe le versioni. La configurazione iniziale avviene tramite Bluetooth in pochi passaggi guidati dall’app — questione di un paio di minuti se non avete problemi di rete — dopodiché la power station si collega alla rete domestica e diventa accessibile da remoto attraverso i server cloud di EcoFlow. Posso controllare lo stato della batteria dal telefono mentre sono in ufficio, attivare o disattivare le singole uscite con un tap, ricevere notifiche push in caso di anomalie o cali di tensione sulla rete, modificare le impostazioni di ricarica. Funziona anche quando non sono sulla stessa rete Wi-Fi, grazie all’infrastruttura cloud.

L’integrazione con PowerStream, il microinverter da balcone di EcoFlow, apre scenari interessanti per chi vuole creare un piccolo impianto fotovoltaico domestico senza le complicazioni burocratiche degli impianti tradizionali. Non ho avuto modo di testare questa configurazione specifica, ma sulla carta la possibilità di immettere energia in casa sfruttando sia i pannelli solari che la batteria — anche di notte quando il sole non c’è — è allettante per chi punta all’autoconsumo e alla riduzione della dipendenza dalla rete.

Utilizzo in emergenza e backup domestico

Per chi cerca specificamente una soluzione di backup per blackout domestici, la funzione UPS con commutazione certificata sotto i 10 millisecondi è fondamentale e non negoziabile. Ho testato personalmente il passaggio dalla rete elettrica alla batteria con un PC fisso e un NAS Synology attivi con dischi in rotazione: nessun riavvio del sistema, nessuna perdita di dati verificabile, nessun bip di allarme dal gruppo di continuità tradizionale che avevo in cascata per sicurezza. La transizione è così rapida da essere letteralmente impercettibile sia visivamente che a livello di comportamento dei dispositivi collegati.

La Max Plus va oltre le basi con il supporto del protocollo HID (Human Interface Device), che permette ai NAS e ai server compatibili di ricevere un segnale software prima che la batteria si esaurisca completamente. Il server può così salvare tutti i dati in memoria, chiudere ordinatamente i servizi e spegnersi in modo sicuro, evitando corruzioni del filesystem che potrebbero richiedere ore di ricostruzione degli array RAID. Un dettaglio tecnico di nicchia, certo, ma che può salvare il lavoro di settimane in caso di emergenza prolungata per chi gestisce dati importanti in casa.

Pregi e difetti

Pregi

Ricarica tra le più veloci del mercato: 0-80% in meno di un’ora da rete AC, imbattibile

Potenza reale di 3.000 watt continui sulla Max Plus, sufficiente per qualsiasi elettrodomestico senza eccezioni

Espandibilità fino a 10 kWh per scenari di utilizzo prolungato o backup domestico serio

App companion eccellente con funzionalità avanzate, automazioni e interfaccia tradotta in italiano

Silenziosità notevole sotto i 600 watt di carico, utilizzabile anche in camera da letto

Difetti

Prezzo elevato che richiede un investimento iniziale importante, soprattutto col pacchetto completo

Cavo di alimentazione proprietario: se lo perdete o si rompe, guai a trovarne un ricambio universale

Peso non trascurabile oltre i 22 kg per la Max Plus, poco pratica per trasporti frequenti a mano

La versione Max base non è espandibile in alcun modo, limitazione che potrebbe pesare nel tempo

Prezzo e posizionamento

Facciamo due conti della serva per capire l’impegno economico. La DELTA 3 Max “base” costa 1.299 euro di listino, la Max Plus 1.499 euro, la batteria aggiuntiva intelligente 899 euro. Se volete il kit completo Max Plus + batteria extra siamo a 2.398 euro, spesso in promozione intorno ai 2.198 euro durante le campagne commerciali che EcoFlow lancia con una certa frequenza. Aggiungete un paio di pannelli solari portatili da 400 watt — altri 650 euro circa se acquistati insieme con lo sconto bundle — e superate abbondantemente i 2.800 euro di investimento totale.

Sono cifre importanti, non c’è dubbio, e capisco che possano far riflettere. Ma bisogna contestualizzarle nel panorama delle alternative disponibili. Un generatore a benzina di pari potenza costa meno nell’acquisto iniziale, è vero, ma poi ci sono il carburante da comprare regolarmente, la manutenzione periodica del motore, il rumore che vi farà odiare dai vicini, le emissioni che non potete ignorare in un’epoca di sensibilità ambientale, l’impossibilità di usarlo in ambienti chiusi per via del monossido. Un impianto fotovoltaico fisso con accumulo costa molto di più e richiede permessi comunali, installazione professionale certificata, pratiche GSE, burocrazia che scoraggerebbe chiunque. La power station portatile si colloca in una via di mezzo intelligente: più costosa della soluzione usa-e-getta del generatore, ma infinitamente meno impegnativa di quella definitiva dell’impianto fisso.

Il vero competitor, semmai, sono le altre power station di fascia alta presenti sul mercato. E qui EcoFlow se la gioca bene: la garanzia di cinque anni (tre base più due aggiuntivi con registrazione gratuita nell’app), l’ecosistema di accessori in continua espansione, la qualità costruttiva verificata da anni di presenza sul mercato e l’affidabilità del software che riceve aggiornamenti regolari giustificano ragionevolmente il premium price rispetto a marchi meno consolidati o produzioni anonime dal Far East.

Conclusioni

Tre settimane dopo quell’apertura dello scatolone in soggiorno sotto lo sguardo perplesso della mia compagna, posso dire che la DELTA 3 Max Plus ha guadagnato il suo posto nell’ecosistema domestico. Non è un acquisto per tutti — il prezzo e le dimensioni fisiche la rendono una scelta consapevole che richiede riflessione — ma per chi cerca indipendenza energetica reale, backup affidabile contro i blackout sempre più frequenti, o semplicemente la libertà di muoversi in camper o campeggio senza rinunciare all’elettricità moderna, è onestamente difficile trovare di meglio nel 2026.

La consiglio senza riserve a chi viaggia regolarmente in camper o van, a chi lavora da remoto in zone con rete elettrica instabile o soggetta a interruzioni, a chi vuole un’assicurazione concreta contro i blackout senza dover dipendere da generatori rumorosi e puzzolenti, a chi ha apparecchiature sensibili da proteggere come server domestici o dispositivi medici. La sconsiglio invece a chi cerca primariamente una soluzione economica per risparmiare sulla bolletta — i tempi di ammortamento sarebbero troppo lunghi per avere senso — o a chi ha necessità di trasportarla frequentemente senza aiuto data la stazza considerevole.

Tra la Max e la Max Plus, la mia scelta ricade sulla seconda senza esitazioni di sorta. I 200 euro di differenza aprono l’accesso fondamentale all’espandibilità futura, al doppio input solare che raddoppia le possibilità di ricarica off-grid, alle funzioni smart avanzate come la prioritizzazione dei carichi e X-Fusion. Sono soldi ben spesi, soprattutto se pensate — come dovreste — di far crescere il sistema nel tempo aggiungendo batterie o integrandolo con pannelli solari.

E la mia compagna, quella dello sguardo perplesso iniziale? Ormai ha capito il valore di questo monolite grigio. Durante l’ultimo temporale estivo che ha messo in ginocchio il quartiere, mentre i vicini erano al buio a imprecare contro Enel, noi eravamo tranquillamente seduti sul divano con il frigorifero che ronzava soddisfatto, il Wi-Fi perfettamente attivo, la serie TV in streaming sul televisore illuminato, e i telefoni in carica per ogni evenienza. “Forse non era così inutile come pensavo”, ha ammesso a mezza bocca. Musica per le mie orecchie. E’ possibile acquistarlo direttamente dal sito ufficiale.