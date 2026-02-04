iPhone pieghevole: Apple lo doterà della batteria più capiente mai vista

Nuove indiscrezioni riferiscono che il primo iPhone pieghevole di Apple potrebbe montare la batteria più grande mai utilizzata su un iPhone, un dettaglio tutt’altro che secondario per una categoria di dispositivi notoriamente complessa dal punto di vista energetico.

A sbilanciarsi sul tema è Instant Digital, leaker cinese piuttosto noto nell’ambiente, che su Weibo parla di una batteria da 5.550 mAh. Un valore che, se confermato, segnerebbe un netto salto in avanti rispetto agli iPhone attuali. Per avere un termine di paragone, oggi il modello con la batteria più capiente è iPhone 17 Pro Max, che si ferma a 4.823 mAh.

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Un dato da leggere nel contesto dei pieghevoli

In senso assoluto, 5.550 mAh non rappresentano un record per il mercato smartphone. I produttori cinesi stanno spingendo sempre di più sulle batterie al silicio-carbonio, con capacità che arrivano anche a 10.000 mAh. In questo scenario, Honor starebbe lavorando a un Magic V6 con una batteria da circa 7.000 mAh.

Il contesto dei dispositivi pieghevoli è però diverso. Questi smartphone hanno due display, meccanismi complessi e consumi più elevati rispetto ai modelli tradizionali. In quest’ottica, una batteria da oltre 5.500 mAh, unita alla nota ottimizzazione software di Apple, potrebbe garantire un’autonomia solida e più coerente con le aspettative del pubblico.

Il confronto con i rivali diretti

Il dato ipotizzato per l’iPhone pieghevole risulterebbe superiore ai 4.400 mAh di Samsung Galaxy Z Fold 7, anche se il confronto reale andrà fatto con le generazioni successive come Z Fold 8. Allo stesso tempo, Apple si avvicinerebbe ai 5.015 mAh del Google Pixel 10 Pro Fold, posizionandosi in una fascia più competitiva. Ovviamente è tutto da vedere, ma di indiscrezioni ce ne sono state talmente tante da tracciare già alcuni identikit molto plausibili. L’attesa da parte degli utenti è tanta e c’è anche moltissima curiosità su come Apple interpreterà questa categoria di smartphone sempre più in voga negli ultimi anni.