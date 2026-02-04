NotebookLM diventa mobile: video automatici, infografiche su misura e presentazioni guidate

Con l’ultimo aggiornamento dell’app mobile di NotebookLM, Google accelera in modo deciso sulla trasformazione dello strumento in un vero assistente di studio e lavoro sempre in tasca. La versione 1.22 porta su Android e iOS funzioni che finora erano rimaste confinate al Web, affiancandole a nuove opzioni di personalizzazione che rendono l’esperienza molto più flessibile e, soprattutto, più controllabile dall’utente. Non si tratta di semplici ritocchi estetici, ma di un aggiornamento che cambia concretamente il modo in cui NotebookLM può essere usato in mobilità.

Le Video Overview sbarcano finalmente su smartphone

La novità più importante è senza dubbio l’arrivo delle Video Overview nell’app mobile. La funzione, già conosciuta dagli utenti Web, consente di generare panoramiche video automatiche partendo dalle fonti caricate in un notebook. In pratica, NotebookLM analizza documenti, appunti e materiali di riferimento e li trasforma in un racconto visivo pensato per riassumere e spiegare i concetti chiave. È una soluzione ideale per ripassare velocemente, per prepararsi a una riunione o per capire un argomento complesso anche senza leggere decine di pagine.

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Dal punto di vista operativo, le Video Overview sono accessibili dalla scheda Studio, subito sotto alle Audio Overview. Un dettaglio non banale è la retrocompatibilità: è possibile creare video anche a partire da notebook già esistenti e visualizzare sullo smartphone quelli generati in precedenza dalla versione Web.

Infografiche: ora l’AI segue davvero le tue istruzioni

Google ha messo mano anche alla funzione Infografica, introducendo strumenti di personalizzazione molto più avanzati. Dall’app mobile è ora possibile intervenire in modo diretto su come l’infografica viene costruita. L’utente può scegliere il formato (orizzontale, verticale o quadrato), decidere quali fonti includere, impostare la lingua e aggiungere un prompt personalizzato per orientare lo stile e la struttura del risultato finale. Questo passaggio è cruciale perché sposta NotebookLM da semplice generatore automatico a vero strumento “assistito”, dove l’AI lavora seguendo indicazioni precise. In ambito didattico, divulgativo o professionale, significa poter ottenere materiali visivi più coerenti con il proprio obiettivo, senza dover passare da tool esterni.

Presentazioni più intelligenti (in arrivo)

Il changelog della versione 1.22 anticipa anche una terza novità, ancora in rollout graduale lato server: la possibilità di personalizzare le presentazioni. Quando sarà attiva per tutti, permetterà di scegliere tra due approcci distinti. Da un lato le diapositive “Dettagliate”, pensate per essere lette anche in autonomia; dall’altro quelle in modalità “Relatore”, più leggere e focalizzate sui punti chiave. A questo si aggiungono la scelta della lingua, la possibilità di accorciare o allungare la presentazione e l’inserimento di prompt personalizzati per definire stile, tono e pubblico di riferimento. È un chiaro segnale di come Google voglia rendere NotebookLM uno strumento completo anche per la creazione di contenuti pronti all’uso, non solo per la ricerca.