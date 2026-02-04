Il pieghevole “a tre ante” di Samsung sbarca negli USA: disponibilità più ampia, prezzo da capogiro

Dopo mesi di debutto controllato e una strategia di distribuzione estremamente prudente, Samsung Galaxy Z TriFold compie il primo vero passo verso un mercato più ampio. Il dispositivo con doppia piega, che finora era rimasto confinato a pochi Paesi selezionati come Corea del Sud, Cina ed Emirati Arabi Uniti, è pronto ad arrivare anche negli Stati Uniti. Una mossa importante per Samsung, che però non cambia una delle caratteristiche più discusse di questo modello: il prezzo, decisamente fuori scala.

Arrivo negli USA: data fissata e nessuna sorpresa sul listino

Il lancio statunitense di Galaxy Z TriFold è ufficiale e avverrà il 30 gennaio 2026. Samsung non ha scelto una distribuzione graduale: il dispositivo sarà acquistabile fin da subito, ma con forti limitazioni. Negli USA sarà infatti proposto in un’unica configurazione, con 512 GB di memoria interna, e in una sola colorazione, Crafted Black. Il prezzo consigliato è di 2.899 dollari, una cifra che posiziona il TriFold ben al di sopra di qualsiasi altro smartphone Samsung attualmente in commercio. Per fare un confronto diretto, Galaxy Z Fold7 parte da 1.999 dollari, mentre la versione da 512 GB arriva a 2.199 dollari. Il salto è quindi netto e racconta chiaramente quanto Samsung consideri questo modello un prodotto di frontiera, più vicino a un concept industrializzato che a un pieghevole mainstream.

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Un formato inedito che cambia le regole del gioco

Il vero punto di forza del Galaxy Z TriFold è ovviamente la sua architettura a doppia piega. Da chiuso, lo smartphone si presenta con un display AMOLED esterno da 6,5 pollici in risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz. Aprendo la prima cerniera si entra in una modalità intermedia, mentre con l’apertura completa il pannello interno raggiunge una diagonale di 10 pollici, trasformando il dispositivo in una sorta di mini-tablet. Il display interno offre una risoluzione di 2160 × 1584 pixel e refresh rate adattivo fino a 120 Hz, pensato per multitasking avanzato, produttività e intrattenimento. Il sistema a doppia cerniera è stato progettato per garantire una distribuzione uniforme delle sollecitazioni, un aspetto cruciale considerando la complessità meccanica di questo form factor.

Hardware da top assoluto, senza compromessi

Sul fronte delle prestazioni, Samsung non ha fatto sconti. Il cuore del Galaxy Z TriFold è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancato da 16 GB di RAM, una dotazione che conferma la vocazione ultra-premium del dispositivo. La batteria è composta da tre celle, per una capacità complessiva di 5.600 mAh, un risultato notevole se si considera la struttura pieghevole a più strati.

Il comparto fotografico segue la stessa filosofia: sensore principale da 200 MP, ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e doppia fotocamera frontale da 10 MP, una dedicata allo schermo esterno e una a quello interno. Una configurazione pensata per garantire continuità d’uso in qualsiasi modalità.