Motorola Edge 60 Neo: sconto pazzo del 30% su Amazon

Amazon ha in serbo una grande sorpresa per tutti gli utenti, la promozione applicata direttamente sul Motorola Edge 60 Neo è destinata a far parlare di sé, proprio per la possibilità di ridurre al massimo la spesa finale da sostenere per l’acquisto di uno smartphone che è entrato prepotentemente nella fascia medio-bassa della telefonia mobile nell’ultimo anno.

A differenza di modelli sempre più grossi e ingombranti, il dispositivo in oggetto ha un peso di 175 grammi con dimensioni che raggiungono 154,11 x 71,24 x 8,09 mm di spessore, risultando facile da tenere in mano e da trasportare ovunque vogliate. Il processore è il MediaTek Dimensity 7400, octa-core con una buona frequenza di clock (2,6GHz), con GPU Mali-G615 e anche 12GB di RAM. Il display resta essere di relative piccole dimensioni, se considerate che comunque parliamo di un componente da 6,36 pollici di diagonale, un LTPO P-OLED con risoluzione di 1200 x 2670 pixel, 460 ppi e anche 16 milioni di colori (sempre con protezione Gorilla Glass 7i).

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E’ chiara l’intenzione di Motorola di mettere nelle mani degli utenti un buon terminale sotto vari punti di vista, anche quello fotografico, data la presenza posteriormente di tre sensori: principale da 50 megapixel, seguito poi da ultragrandangolare da 13 megapixel e anche effetto bokeh da 10 megapixel.

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Motorola Edge 60 Neo: lo sconto del 30% è fuori di testa

Acquistare il Motorola Edge 60 Neo richiede un esborso tutt’altro che difficile da sostenere per il pubblico italiano, anche considerando che lo smartphone partirebbe da un listino di 399 euro. Su Amazon, solo per qualche giorno con tiratura limitata, è stato attivato uno sconto effettivo del 30%, che vi porta in questo modo a poter spendere 279 euro per il suo acquisto. L’ordine è da effettuare subito al seguente link per risparmiare al massimo.