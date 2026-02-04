Google Contatti: nuovo design più chiaro e in linea con Material 3

L’app Google Contatti sta cambiando volto. Dopo gli interventi recenti su altre applicazioni chiave dell’ecosistema Android, Google ha avviato un restyling grafico anche per la gestione della rubrica, con l’obiettivo di rendere l’interfaccia più chiara, moderna e coerente con il linguaggio visivo più recente. Il rinnovamento introduce nuovi elementi di Material 3 Expressive e punta su una migliore organizzazione delle informazioni.

Le prime tracce di questo cambiamento erano emerse già nei mesi scorsi, ma ora il nuovo look sta iniziando a raggiungere gli utenti tramite la versione 4.71.82.856460119 dell’app. La distribuzione è graduale, come spesso accade per le novità Google, ma il rollout risulta ormai avviato.

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Condivisione dei contatti più leggibile e controllata

La modifica più evidente riguarda la schermata dedicata alla condivisione dei contatti. Qui Google ha ripensato l’interfaccia introducendo contenitori visivi più ordinati, che separano in modo netto informazioni come nome e numero di telefono. Durante la selezione dei dati da inviare, gli elementi inclusi e quelli esclusi risultano ora molto più distinguibili, grazie a una gerarchia visiva più marcata e a un uso più deciso dei colori.

A questa revisione si affianca un nuovo passaggio di controllo prima dell’invio. L’utente può verificare nel dettaglio quali informazioni stanno per essere condivise, riducendo il rischio di errori o di condivisioni indesiderate. Si tratta di uno step aggiuntivo, ma pensato per aumentare la consapevolezza e il controllo.

Importazione rivista e navigazione più ordinata per Google Contatti

Il restyling coinvolge anche la schermata di importazione dei contatti. I punti interattivi risultano più facili da individuare, le liste sono meglio segmentate e l’organizzazione generale appare più pulita. L’interazione diventa così più immediata, soprattutto sugli schermi di grandi dimensioni, dove in passato alcuni elementi potevano risultare meno intuitivi. Si tratta di novità importanti per chi attendeva un restyling in questa chiave. Ci saranno anche altri e novità prossimamente.