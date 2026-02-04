Xiaomi 17: adesso sappiamo il prezzo per l’Europa

Come sicuramente saprete di recente Xiaomi ha lanciato in Cina i suoi nuovi Xiaomi 17,17 pro e Pro Max, questi ultimi sono arrivati sul mercato verso la fine di settembre 2025 con dicembre 2025 che ha visto l’arrivo di un modello ultra, la serie a quanto pare non terminerà qui dal momento che secondo le ultime voci dovremmo presto assistere all’arrivo anche di un modello Max, tanti dispositivi, tante caratteristiche ma nessun arrivo oltre i confini nazionali, almeno fino a questo momento, recenti info arrivate online infatti ci lasciano sperare che ormai non manchi molto.

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Prezzo trapelato sul web

Come potete vedere da soli direttamente dallo Store di un rivenditore tedesco ci aveva la pagina dedicata al modello base di Xiaomi 17, la pagina include il dispositivo e anche il prezzo di vendita per quanto riguarda la configurazione da 512 GB di storage con 12 GB di RAM, quest’ultimo andrà a costare 1099 € e ciò lascia pensare che in tutta probabilità il taglio invece da 256 GB avrà un costo inferiore di 100 € e dunque 999 €, si tratta dei medesimi prezzi che abbiamo visto per quanto riguarda la generazione precedente.

Ma non è finita qui, l’immagine che potete guardare anche voi fa emergere un altro dettaglio importante, la batteria della versione europea sarà più piccola rispetto a quella della versione cinese, parliamo infatti di 6330mAh contro 7000 mAh, dettaglio che non sorprende più di tanto dal momento che capita spesso che i dispositivi internazionali abbiano batterie diverse per ragioni di design o di norma normative sulla sicurezza.

Per il resto invece, il dispositivo in questione dovrebbe essere lo stesso che abbiamo già visto in Cina con le medesime caratteristiche tecniche che già conosciamo, sarà curioso vedere se anche i modelli di fascia più elevata manterranno delle differenze rispetto alle controparti cinesi, soprattutto per quanto riguarda la batteria, ma anche il display posteriore, ovviamente un elemento fondamentale sarà anche il prezzo di vendita che probabilmente sarà maggiore.