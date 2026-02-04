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Euronics: ultima occasione per accedere a queste promo assurde

Festeggia San Valentino con Euronics! Scegli regali tecnologici che uniscono divertimento e condivisione di momenti speciali.

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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A San Valentino c’è chi regala cioccolatini o anche chi fiori e chi… un mega schermo da cinema. Da Euronics le idee romantiche sono altre e l’effetto sorpresa è garantito. Se l’amore è fatto di momenti da condividere, Euronics propone soluzioni che ne creeranno di nuovi. alo store invita a festeggiare con la tecnologia che unisce, diverte e crea ricordi spettacolari. Non serve essere esperti per adocchiare il meglio: basta la voglia di stupire con qualcosa di grande, luminoso o super potente ed Euronics avrà la scelta giusta. E tra una cena a casa e un film sul divano, Euronics diventa il complice perfetto per un San Valentino diverso dal solito.

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Offerte tech per San Valentino

Euronics mostra il meglio con il SAMSUNG Smart TV LED UHD 4K 98″ in Graphite Black a €1699 che porta il cinema direttamente in salotto. C’è ad aspettarti anche l’HISENSE Smart TV LED UHD 4K 75″ a €599, la scelta furba per chi vuole grande formato senza esagerare. Per chi cerca dei colori splendidi in ogni dettaglio, l’HISENSE Smart TV OLED 65″ 4K Ultra HD 120Hz a €1099 l’ideale!

La colonna sonora ti seguirà inoltre con lo Speaker portatile Wireless Bluetooth SONY SRSULT30W a €149, Non perdere poi gli Auricolari Bluetooth WFC510L a €49,90 e le Cuffie Bluetooth on ear WHCH520B a €39,90 che ti regaleranno musica spettacolare. Se il muro di casa chiama spettacolo, Euronics risponde con i Videoproiettori EPSON EF-72 a €1259 e EF-61G a €699, pronti a rendere ogni parete una sala cinema. E per immortalare fughe romantiche e avventure, la GoPro Action cam HERO13 ULTRA WIDE EDITION a €409 completa il quadro. Con Euronics, ogni regalo diventa una scena memorabile.

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Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.

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