HBO Max arriva su TimVision: pacchetti mensili, sport e grandi serie

L’ingresso di HBO Max all’interno di TIMVision segna un passaggio chiave nella strategia della piattaforma italiana. Dopo una prima fase legata a formule annuali con pagamento dilazionato, dal 1° febbraio viene introdotta anche l’opzione di abbonamento mensile senza vincoli temporali. Il servizio statunitense, sbarcato in Italia da poche settimane, entra così stabilmente nel catalogo TIM, diventando parte integrante dei pacchetti proposti al pubblico. L’offerta si articola in più soluzioni che combinano intrattenimento e altri servizi digitali, con HBO Max incluso nella versione base con pubblicità, lasciando la libertà di passare ai piani superiori attraverso un sovrapprezzo. Il costo di attivazione, previsto per tutte le formule, risulta attualmente azzerato per chi sottoscrive online, elemento che rafforza l’attrattiva della proposta.

Le proposte lanciate

La struttura dei pacchetti TIMVision consente di modulare l’esperienza in base ai contenuti desiderati. La versione XS comprende TIMVision Play e HBO Max base a 12,99 euro mensili. Salendo di livello, la formula S aggiunge Netflix Standard con pubblicità e Infinity Plus a 18,99 euro, mentre la M integra Disney Plus Standard con pubblicità al prezzo di 22,99 euro. La proposta L include Amazon Prime con Prime Video per 24,99 euro mensili, configurando un’offerta che concentra i principali operatori dello streaming in un’unica sottoscrizione. Per chi segue lo sport, sono previste varianti con Dazn: la versione Full, con due visioni simultanee sulla stessa rete, viene proposta a 59,99 euro, mentre la Family, che consente la fruizione su reti diverse, arriva a 84,99 euro. L’upgrade a HBO Max Standard comporta un aumento di 6 euro al mese, mentre il piano Premium con visione in 4K richiede 11 euro aggiuntivi.

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Cosa vedremo prossimamente?

La primavera e l’estate 2026 di HBO Max sono destinate a essere segnate dal ritorno di titoli di grande richiamo. La terza stagione di Euphoria è attesa come uno degli eventi televisivi più discussi, grazie al modo diretto con cui affronta adolescenza e fragilità contemporanee. Parallelamente, una nuova stagione di House of the Dragon prosegue l’espansione dell’universo di Westeros, rilanciato con successo dopo la conclusione della serie originale. L’integrazione di questi contenuti all’interno di TIMVision rafforza sicuramente la scelta dei pacchetti, che combinano fiction internazionale, cinema, animazione e sport in un’unica piattaforma. Gli utenti ne saranno attratti?