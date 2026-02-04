BWT Alpine F1 Team, svelata la nuova livrea a bordo della MSC World Europa

BWT Alpine F1 Team e MSC Crociere hanno scelto una location unica per la presentazione della livrea 2026 della monoposto A526. La squadra francese è diventata la prima nella storia dello sport a mostrare la propria vettura a bordo di una nave da crociera.

La livrea della A526 è stata svelata in occasione di un evento esclusivo svolto a bordo di MSC World Europa. La nave da crociera era ormeggiata nel porto di Barcellona, Spagna, presso il nuovo terminal della Compagnia.

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La cerimonia si è svolta alla presenza di Flavio Briatore, Executive Advisor di Alpine, dei piloti ufficiali Pierre Gasly e Franco Colapinto e Pierfrancesco Vago, Presidente Esecutivo di MSC Crociere. Alcuni ospiti e VIP selezionati hanno potuto presenziare a questo evento unico.

BWT Alpine F1 Team e MSC Crociere presentano la livrea A526 a bordo della nave da crociera MSC World Europa a Barcellona

Flavio Briatore, ha dichiarato: “Oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo per il team BWT Alpine F1. Sono molto grato ai nostri partner di MSC Crociere non solo per averci ospitato oggi qui a Barcellona, su questa straordinaria nave, MSC World Europa, ma anche per il loro supporto e il loro impegno nei confronti del nostro team. Si sono dimostrati partner autentici mentre ci prepariamo a quella che sarà senza dubbio una stagione unica nella storia della Formula 1, anche alla luce dei nuovi regolamenti tecnici. Iniziamo la stagione con un foglio bianco e una grande opportunità per essere più competitivi rispetto alle campagne precedenti”.

Pierfrancesco Vago, Presidente Esecutivo di MSC Crociere, ha affermato: “Siamo estremamente orgogliosi di aver preso parte a questo momento leggendario a bordo di MSC World Europa. Sebbene il mondo delle crociere e quello della Formula 1® possano sembrare molto distanti, condividiamo lo stesso DNA: un profondo impegno per il lavoro di squadra, l’innovazione e la creazione di momenti indimenticabili, proprio come quelli che il nostro straordinario equipaggio offre ogni giorno a bordo delle nostre navi”.

MSC Crociere sottolinea che l’intero evento si è svolto con zero emissioni nette di anidride carbonica tramite il sistema European Mass Balance considerando che la nave ha utilizzato Bio-GNL per l’alimentazione. Il collegamento con la Formula 1 si nota anche sotto questo punto di vista dato che a partire dal 2026 tutte le squadre tra cui anche il team BWT Alpine F1 utilizzeranno carburante sintetico