Amazon Fire TV: stop alle app pirata e niente sideload da ora in poi

La lotta alla pirateria passa anche dai dispositivi da salotto. Amazon Fire TV è al centro di un nuovo intervento che rende più difficile l’installazione di applicazioni legate alla visione di contenuti senza licenza. Amazon ha infatti iniziato a bloccare direttamente il sideload, impedendo l’installazione manuale di alcune app già in fase preliminare, prima ancora che possano comparire tra quelle presenti sul dispositivo.

Un blocco che interviene prima dell’installazione

La novità non riguarda solo l’avvio delle app, ma l’intero processo di caricamento. Quando si tenta di installare un file APK associato a software ritenuti non conformi, il sistema interrompe l’operazione e mostra un messaggio di errore. L’indicazione è chiara: l’applicazione è stata bloccata perché consente l’accesso a contenuti non autorizzati. A corredo compare anche un rimando a una pagina di supporto ufficiale, dove viene spiegato che non sono previste eccezioni né procedure alternative.

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Si tratta di un cambio di passo significativo rispetto al passato, perché il divieto agisce “a monte” e non consente nemmeno di completare l’installazione, riducendo lo spazio di manovra per chi faceva affidamento sul sideload.

Come funziona il riconoscimento delle app

Secondo quanto emerso dalle segnalazioni della community, il sistema si baserebbe sull’identificativo dell’applicazione, il cosiddetto package name. Questo consente a Fire TV di riconoscere automaticamente i software inseriti in una blacklist e di bloccarli senza ulteriori verifiche.

In passato, una delle strategie più diffuse per aggirare i controlli consisteva nella clonazione delle app. Attraverso strumenti dedicati, l’applicazione veniva duplicata e modificata, cambiandone nome e identificativo per eludere i filtri. Amazon aveva già rimosso dal proprio store uno dei tool più utilizzati per questo scopo, ma ora la situazione si complica ulteriormente.

Un ostacolo tecnico, non una barriera definitiva

Con il nuovo sistema, l’app originale non arriva mai sul dispositivo e non può essere modificata localmente. Questo rende più complesso l’uso di pratiche di clonazione, anche se non le elimina del tutto. Gli utenti più esperti possono ancora intervenire sugli APK prima dell’installazione o reperire versioni già modificate da fonti esterne. Il blocco introdotto da Amazon rappresenta quindi un ostacolo tecnico più robusto, ma non una soluzione definitiva contro la pirateria.