Prezzo folle per il router wi-fi mesh eero 6: Amazon lo sconta del 25%

Sapevate che esiste una soluzione innovativa che consente di estendere la copertura Wi-Fi come avete sempre desiderato? Si tratta dell’extender eero 6. Un router wi-fi che consente di aggiungere fino a 140 m² di copertura al sistema Wi-Fi mesh eero esistente. Tutto ciò fino a un raggio di ben 6,6 metri. Con lo sconto proposto da Amazon questo fantastico accessorio può essere acquistato al costo di soli 74,99 euro anziché 99,99.

Una soluzione con cui è possibile finalmente dire addio ai punti in cui il segnale non arriva e al buffering eero usando la tecnologia TrueMesh consente di instradare il traffico in modo intelligente e ridurre le interruzioni della connessione. Perché attendere ancora se questo device consente di giocare, fare videochiamate e riprodurre in streaming contenuti in 4K con sicurezza?

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Router wi-fi mesh Amazon eero 6 in offerta

Quale momento migliore se non questo per procedere con l’acquisto di un device che consente di ottimizzare la connessione all’interno degli ambienti della vostra casa, ma non solo? Oggi è possibile acquistare il router wi-fi mesh Amazon eero 6 a un prezzo super conveniente. Come anticipato in apertura, si tratta di una soluzione davvero utile poiché consente di rivoluzionare il modo in cui si naviga online.

Dite addio ai punti in cui il segnale non arriva e al buffering. Non a caso l’eero usa la tecnologia TrueMesh per instradare il traffico in modo intelligente e ridurre le interruzioni della connessione, così da consentire agli utenti di giocare, fare videochiamate e riprodurre in streaming contenuti in 4K con sicurezza. Motivi per cui già tantissimi utenti hanno deciso di procedere con l’acquisto.

Non perdete altro tempo. Approfittatene subito acquistando il router wi-fi mesh Amazon eero 6 al costo di soli 74,99 euro anziché 99,90 euro.