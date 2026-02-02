Windows 11 raggiunge un miliardo di utenti e batte Windows 10

È arrivato un bel traguardo per quanto riguarda il mondo Microsoft, soprattutto in merito alla chiusura dello scorso anno. Windows 11 infatti ha ufficialmente superato il miliardo di utenti attivi, riuscendo così ad arrivare ad un traguardo molto importante ancor prima di quanto accadde con Windows 10.

Il dato ufficiale e la crescita annuale

A confermare il tutto è stato proprio l’AD Satya Nadella in occasione della presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre 2026. Stando alle dichiarazioni, la base utenti di Windows 11 è cresciuta di oltre il 45% su base annua, con il miliardo di utenti raggiunto nel corso dell’ultimo trimestre festivo del 2025, un periodo storicamente favorevole per il mercato dei PC.

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Questo risultato assume ancora più valore se si considera il lungo rallentamento iniziale nell’adozione, spesso accompagnato da analisi che parlavano di un interesse in calo. I numeri raccontano invece una fase di forte accelerazione.

Il ruolo della fine di Windows 10

Tra i fattori che hanno contribuito a questo slancio c’è anche la progressiva uscita di scena di Windows 10. La fine del supporto ha spinto utenti e aziende a pianificare l’aggiornamento o il rinnovo dei dispositivi, con un impatto diretto anche sui ricavi OEM legati alla vendita di nuovi PC con Windows 11 preinstallato.

Già a novembre, durante l’evento Microsoft Ignite, il responsabile di Windows Pavan Davuluri aveva anticipato che il traguardo fosse ormai vicino, parlando di quasi un miliardo di utenti attivi. Le ultime settimane dell’anno hanno evidentemente fatto la differenza.

Entrando nei dettagli, Windows 11 ha raggiunto il miliardo di utenti in 1.576 giorni dal lancio, contro i 1.706 giorninecessari a Windows 10. Una differenza che, pur contenuta, riflette un cambiamento nel ritmo di adozione in un mercato PC molto diverso rispetto a dieci anni fa.

Con Windows 11, Microsoft sembra aver scelto una strategia più focalizzata sul PC come centro dell’ecosistema, rafforzata dall’integrazione sempre più profonda dell’AI e di soluzioni come Copilot, che stanno ridefinendo l’esperienza d’uso quotidiana.