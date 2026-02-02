Very torna aggressiva sul mercato mobile per chi vuole velocità e risparmio

L’operatore Very Mobile ha deciso di concentrarsi sulle offerte dedicate alla portabilità del numero, riportando in primo piano una promozione che unisce prezzo contenuto e prestazioni di fascia alta. A partire dalla fine di gennaio, alcune sezioni specifiche del sito ufficiale propongono nuovamente il piano da 5,99 euro al mese con 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, ma soprattutto con accesso al 5G Full Speed senza limitazioni di velocità. A rendere l’offerta ancora più appetibile ci sono due mesi di ricarica omaggio, che di fatto permettono di ridurre sensibilmente il costo medio nei primi rinnovi.

La proposta non è visibile nella navigazione standard, ma compare solo nei percorsi dedicati al cambio operatore, una scelta che conferma la volontà di Very di attrarre utenti provenienti da realtà concorrenti puntando su condizioni temporanee particolarmente aggressive. Dal punto di vista dell’utente, invece, il vantaggio è quello di accedere a un servizio di navigazione ad alte prestazioni, tipico delle offerte premium, pagando una cifra che rientra nella fascia entry-level.

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Very Mobile, 5G Full Speed e vantaggi per gli utenti

Il vero elemento caratterizzante di questa promozione è l’abilitazione alla navigazione 5G senza limiti di velocità, una caratteristica che di solito viene riservata ai piani più costosi. In condizioni ideali, la rete consente di raggiungere velocità molto elevate, rendendo più fluido lo streaming in alta definizione, il cloud gaming e le applicazioni professionali in mobilità. Anche chi non possiede ancora uno smartphone compatibile può comunque beneficiare delle prestazioni della rete 4G avanzata, senza penalizzazioni.

Accanto alla connettività, Very continua a puntare su una gestione semplificata del servizio. L’attivazione può avvenire online con procedure digitali rapide, comprese le opzioni di identificazione tramite SPID o carta d’identità elettronica, riducendo i tempi di attesa e la necessità di passaggi fisici in negozio. Non meno rilevante è la possibilità di scegliere tra SIM tradizionale ed eSIM, una soluzione sempre più apprezzata da chi utilizza dispositivi di ultima generazione o viaggia frequentemente.

Nel complesso, questa iniziativa mostra come il settore low cost stia migliorando sempre di più. Offerte di questo tipo non puntano più solo sul prezzo, ma cercano di garantire un’esperienza d’uso completa, avvicinando le proposte economiche agli standard delle tariffe premium.