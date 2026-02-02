Lyca lancia il 5G low cost: portabilità con Giga e mesi gratuiti

Lyca Mobile torna all’attacco del mercato italiano con una proposta pensata per chi vuole cambiare operatore senza rinunciare alle prestazioni. Il piano da 5,99 euro al mese dedicato alla portabilità del numero prevede un pacchetto che include 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati e accesso alla rete 5G alla massima velocità disponibile. A rendere la formula ancora più interessante ci sono due rinnovi gratuiti, che consentono di testare il servizio senza un impegno economico immediato.

La mossa di Lyca si inserisce in una fase di forte competizione tra operatori virtuali, dove il prezzo resta centrale ma non è più l’unico fattore decisivo. L’utente medio oggi cerca un equilibrio tra spesa contenuta e qualità della connessione, soprattutto in un contesto in cui lo streaming, il lavoro in mobilità e le app cloud richiedono sempre più banda. Offrire il 5G Full Speed a meno di sei euro al mese rappresenta quindi un segnale chiaro. L’operatore vuole posizionarsi come alternativa concreta ai brand più noti, sfruttando la leva dell’innovazione di rete per rafforzare la propria immagine.

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Lyca Mobile, 5G, eSIM e semplicità di attivazione

Uno degli aspetti più apprezzati di questa proposta è la possibilità di attivare rapidamente la linea, anche in formato eSIM. In pochi minuti l’utente può completare la procedura e iniziare subito a navigare. Sul fronte delle prestazioni, l’abilitazione al 5G senza limitazioni di velocità consente di sfruttare al massimo la copertura disponibile, con benefici evidenti in termini di stabilità e rapidità di download. Anche quando la rete 5G non è disponibile, il servizio resta operativo sulle infrastrutture 4G avanzate, garantendo comunque un’esperienza adeguata per la maggior parte degli utilizzi quotidiani. A ciò si aggiunge il roaming europeo, che include una quota di dati utilizzabili anche in Paesi come Ucraina e Moldavia, ampliando le possibilità per chi viaggia spesso.

Nel complesso, Lyca sembra voler costruire una proposta che va oltre la semplice offerta “low cost”. L’obiettivo? Trasmettere l’idea di un servizio completo, flessibile e adatto a un pubblico sempre più esigente. In un mercato in continua evoluzione, iniziative di questo tipo contribuiscono a rivoluzionare gli standard minimi delle tariffe mobili, spingendo anche gli altri operatori a rivedere le proprie strategie.