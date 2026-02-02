Galaxy Z Trifold: arriva anche in USA ma il prezzo spaventa

Come ben sapete di recente Samsung ha letteralmente rivoluzionato il mercato degli smartphone pieghevoli lanciando il suo Galaxy Z Trifold, il primo dispositivo al mondo a vantare la presenza di una doppia piega con un display dunque in grado di piegarsi due volte fornendo nello specifico tre possibilità, il dispositivo è arrivato all’inizio sul mercato coreano e ora è disponibile anche all’interno del mercato americano, disponibilità seguita dalla medesima dinamica che abbiamo già visto in sud Corea, stiamo parlando del Sold Out totale.

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Il prezzo fa paura ma non troppo

Il colpo di scena vero e proprio oltre il dispositivo però è il prezzo di mercato, quest’ultimo è venduto infatti a 2899 $, stiamo parlando di una cifra assolutamente impressionante con la quale normalmente ci si riesce a portare a casa due dispositivi top di gamma normali o anche un computer di livello medio alto, questa cifra però fa paura solo in valore assoluto dal momento che gli utenti non si sono lasciati scoraggiare al punto che, come vi abbiamo già detto sopra il device è andato totalmente Sold Out.

Tutto ciò ovviamente va analizzato all’interno di un contesto più ampio, sicuramente i dispositivi immessi sul mercato e dati in pre ordine erano già stati prodotti e dunque garantiti, ora bisognerà capire se l’azienda procederà ad un restock e soprattutto quale sarà il prezzo di vendita dal momento che l’intero settore si sta trovando a gestire una crisi delle memorie senza precedenti, dunque è lecito chiedersi quale sarà il prezzo e se quest’ultimo risentirà effettivamente di tutta la dinamica che ruota attorno alle memorie RAM, un aumento di prezzo ad un dispositivo il cui costo è già elevato, ovviamente farebbe poco bene al mercato di questo Trifold che già da solo è decisamente di nicchia.

Non rimane dunque che attendere per capire gli sviluppi futuri ma attualmente il dispositivo può essere definito un successo, ricordiamo che quest’ultimo vanta un display che da chiuso è di 6 pollici mentre da completamente aperto arriva addirittura 10 pollici il tutto ovviamente mosso dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy.