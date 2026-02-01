XPeng accelera sulla robotica umanoide con ET1

XPeng ha deciso di portare la robotica umanoide fuori dai laboratori sperimentali. L’azienda cinese ha completato il primo esemplare produttivo del robot ET1. Il risultato segna un passaggio chiave verso la produzione di massa. ET1 è stato assemblato direttamente su una linea industriale. I criteri adottati sono simili a quelli del settore automobilistico. L’obiettivo dichiarato è la scalabilità produttiva. A confermare il traguardo è stato il fondatore He Xiaopeng. Il manager ha seguito personalmente ogni fase del progetto. Il robot rappresenta un tassello strategico per il gruppo. XPeng punta a robot umanoidi realistici e funzionali. La produzione su larga scala è prevista entro il 2026. Il percorso ricalca modelli industriali già collaudati. La robotica viene trattata come un prodotto manifatturiero. Questo approccio riduce costi e complessità nel tempo.

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ET1 non è pensato per il mercato domestico. Le applicazioni iniziali saranno professionali e commerciali. Fabbriche, negozi e hotel sono i contesti principali. Alcuni prototipi operano già in ambienti aziendali reali. Servono a testare affidabilità e autonomia operativa. L’interazione con le persone viene osservata attentamente. XPeng guarda oltre il singolo prodotto. Il robot rientra nella strategia di physical AI.

Da IRON a ET1, l’evoluzione della piattaforma

Il percorso di XPeng nella robotica è iniziato anni fa. La svolta è arrivata nel 2024 con IRON. Quello fu il primo robot umanoide dell’azienda. IRON mostrava una struttura estremamente complessa. Decine di giunti garantivano movimenti molto naturali. I gradi di libertà erano centinaia. Da allora la piattaforma è stata profondamente raffinata. ET1 eredita questa base tecnologica evoluta. L’hardware integra chip progettati internamente. Questi componenti gestiscono calcoli intensivi in tempo reale. I modelli di intelligenza artificiale sono proprietari. Software ed elettronica dialogano in modo continuo. L’approccio ricorda quello delle auto elettriche avanzate. Meccanica e algoritmi crescono insieme. L’obiettivo è ottenere movimenti fluidi e affidabili.

Nonostante l’aspetto umanoide, l’uso resta pragmatico. XPeng esclude un impiego domestico a breve termine. La priorità è l’efficienza operativa. I robot devono lavorare in ambienti complessi. Stabilità e continuità contano più dell’estetica. Le sperimentazioni interne servono da banco di prova. Ogni test fornisce dati preziosi per l’evoluzione.