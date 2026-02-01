McLaren Mastercard F1 Team in pista per la Shakedown Week di Barcellona

La MCL40, monoposto del McLaren Mastercard F1 Team è pronta per il debutto in pista in occasione della Shakedown Week. La squadra di Formula 1 ha effettuato i primi test pre-stagionali sul Circuit de Barcelona-Catalunya tra il 26 e il 30 gennaio.

Nonostante i cinque giorni totali, tutti i team avranno a disposizione solo tre giorni di prove in pista come da regolamento. La prima uscita annuale è servita a testare le monoposto che, rispetto alla precedente generazione sono profondamente diverse.

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Il regolamento tecnico, infatti, ha subito profonde trasformazioni portando tutte le squadre a ridisegnare le proprie vetture da zero. Per adattarsi ai nuovi regolamenti, le monoposto dovranno essere più compatte e leggere, al fine di favorire l’azione in pista.

La nuova MCL40 del McLaren Mastercard F1 Team affronta il debutto con test pre-stagionali. Scopri le novità delle monoposto.

Inoltre, la grande rivoluzione è per la power unit. Il motopropulsore dovrà fornire potenza ripartita in egual misura dal motore endotermico e dal motore elettrico. La suddivisione al 50-50 richiede un grande lavoro dei tecnici e dai motoristi che hanno dovuto progettare una power unit inedita e altamente efficienze. Le novità regolamentari includono anche benzine di nuova concezioni, pensate per essere altamente sostenibili.

Considerando tutte queste novità, emergere chiaramente la necessità di svolgere quanti più test possibile in questa fase preliminare che precede l’avvio del campionato. In questa occasione, McLaren Mastercard F1 Team è scesa in pista con una vettura che veste una livrea unica e dedicata.

Lo schema colori non sarà quella ufficialmente utilizzata in gara in quanto la squadra non ha voluto mostrare al mondo la livrea ufficiale per la stagione 2026. La monoposto ha utilizzato una livrea speciale “one-off” che verrà utilizzate esclusivamente per i test spagnoli. La vettura definitiva e il team verranno presentati ufficialmente il prossimo 9 febbraio. In quella stessa data partiranno le ulteriori prove generali sul Bahrain International Circuit a Sakhir per saggiare la monoposto e estrarre il massimo della prestazione.