Realme 16 è ufficiale con un mini specchio per i selfie

Dopo svariati rumors emersi nelle scorse settimane, in queste ultime ore il produttore tech Realme ha presentato in veste ufficiale il suo nuovo smartphone di fascia medio-alta. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Realme 16, il quale è apparso da poco nel catalogo della pagina vietnamita del brand. Come avevano anticipato i rumors, questo smartphone presentati una caratteristica inedita, ovvero un mini specchio posteriore per scattare dei selfie migliori.

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Realme 16 è ufficiale con il suo mini specchio per scattare ottimi selfie

Realme 16 è stato finalmente presentato in queste ore dal noto produttore tech. Come avevano anticipato i rumors, su questo device spicca una caratteristica inedita. Sul retro, di fianco ai sensori fotografici, troviamo infatti un mini specchio. Questo risulterà particolarmente utile quando si vorrà scattare dei selfie perfetti anche con le fotocamera posteriori, che solitamente hanno una migliore qualità rispetto alle fotocamere anteriori.

Per quanto riguarda le fotocamere posteriori, troviamo una fotocamera principale da 50 MP e una fotocamera monocromatica da 2 MP. Le prestazioni sono invece affidate ad uno dei processori di casa MediaTek. Si tratta in particolare del soc MediaTek Dimensity 6400 Turbo. Quest’ultimo viene supportato da tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno.

Anche l’autonomia di questo smartphone dovrebbe stupire. A bordo è infatti presente una batteria molto capiente, pari a 7000 mah. E inoltre presente il supporto alla ricarica rapida da 60W. Per quanto riguarda la parte frontale, lo smartphone dispone poi di un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.57 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. La luminosità di picco arriva a 4200 nits.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme 16 sarà distribuito inizialmente per il mercato vietnamita ad un prezzo di circa 370 euro al cambio attuale. Vi aggiorneremo appena ci saranno notizie riguardanti il mercato italiano.