Expert: con il RottAMIAMO trovi il meglio del tech in offerta

San Valentino è fra pochissimo e con Expert trasformare la casa in un nido d’amore non è mai stato così semplice. Tra un sorriso e un cuore, puoi regalare comfort, tecnologia e praticità senza far piangere il portafoglio. Immagina di coccolare la tua metà con un caffè profumato al mattino, guardare film abbracciati sul divano, o avere sempre tutto pulito senza stress. Expert pensa a tutto, con offerte che uniscono innovazione e convenienza. Dal frigorifero, alla TV che rende ogni serata romantica indimenticabile, passando per gli strumenti perfetti per lo studio, il lavoro e il relax insieme. Con Expert, ogni acquisto diventa un gesto d’affetto che dura nel tempo, e ogni angolo della casa può brillare di stile e tecnologia.

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Non c’è tecnologia migliore che quella di Expert

La SAMSUNG Asciugatrice serie 6000d AI Control classe A è proposta a €799, ideale per chi cerca efficienza e bollette leggere, mentre il SAMSUNG Frigorifero combinato First 75 AI a €1099 diventa il cuore smart della cucina, sempre pronto a stupire. Per chi non rinuncia al rito del caffè, la LAVAZZA 18000519 è disponibile a €79,90, e la DE LONGHI Rivelia EXAM440.35.B scende a €549, regalando un espresso da bar senza uscire di casa. Le serate sul divano diventano magiche con la SAMSUNG QLED Smart TV 55″ QE55Q6FAUXXT 4K 2025 a €499.

Restare connessi è poi facile grazie all’APPLE iPad 11-inch 128GB a €349 e all’APPLE iPhone 15 128GB a €629, perfetti per messaggi, foto e ricordi di coppia. Lo studio e il lavoro si fanno con stile con il LENOVO IP 3 Notebook 15,6” i5 16GB 512GB a €529, mentre la casa splende grazie alla DYSON V11 Advanced a €399 e alla BOSCH CL2000SET26WEKITWIFICL2000 sempre a €399. Con Expert, ogni regalo diventa un gesto di amore concreto, tra tecnologia, praticità e tanta passione per la casa.