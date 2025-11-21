WhatsApp testa nuovi strumenti per gestire le notifiche dei canali

WhatsApp continua a rafforzare le funzionalità dedicate ai canali, introducendo un nuovo pannello pensato per gestire in modo più preciso le notifiche. Dopo l’arrivo degli strumenti di analytics nella beta iOS 24.20.10.71, la versione 25.34.10.71 individuata da WABetaInfo su TestFlight aggiunge un ulteriore tassello per chi gestisce canali di qualsiasi dimensione.

Con l’ultimo aggiornamento alcuni amministratori possono accedere a una sezione dedicata che separa nettamente due categorie di notifiche: attività dei follower e attività degli admin. Per entrambe è possibile attivare o disattivare gli avvisi e scegliere il tono delle notifiche, così da adattare il comportamento del canale alle preferenze e alle necessità operative di ogni amministratore.

L’obiettivo è fornire un quadro più nitido sull’andamento del canale, evitando la necessità di monitorare manualmente tutte le interazioni. Questo livello di personalizzazione permette di gestire con maggiore flessibilità il flusso informativo, un aspetto particolarmente utile quando i canali crescono e aumentano il volume di interazioni.

Notifiche intelligenti per follower e team, con filtri anti-sovraccarico

Le notifiche dedicate ai follower segnalano nuovi utenti che iniziano a seguire il canale e momenti di maggiore engagement, come reazioni o sequenze di reazioni a un aggiornamento. Informazioni che aiutano a capire quali contenuti generano più interesse e quando il pubblico risulta più attivo.

Le notifiche sugli amministratori, invece, riguardano le pubblicazioni o le reazioni degli altri membri del team. Questo strumento diventa quindi una forma di coordinamento interno, utile per mantenere allineato il lavoro di più gestori e avere una panoramica chiara sul contributo di ciascuno.

WhatsApp adotta anche un sistema di invio intelligente: nei canali molto grandi evita di notificare ogni singola reazione e invia avvisi solo al raggiungimento di soglie rilevanti, come 20, 50 o 100 reazioni. Una scelta che riduce il rischio di overload per gli amministratori, concentrando l’attenzione solo sui segnali di engagement realmente significativi.

Le funzioni restano disponibili esclusivamente per proprietari e co-amministratori. I follower, invece, continueranno a ricevere solo gli avvisi sui nuovi aggiornamenti, senza accesso alle dinamiche interne. Tutte le notifiche possono comunque essere disattivate dalla schermata delle informazioni del canale.