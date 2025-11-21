RAM DDR5: registrato un nuovo record con 13.322 MT/s

In un settore che evolve con ritmo incessante, l’annuncio di un nuovo primato nell’overclock delle memorie DDR5 offre uno scenario interessante. L’impresa è stata resa nota da G.SKILL e ASUS. A due settimane dal benchmark precedente, la soglia dei 13.322 MT/s raggiunta dall’overclocker tedesco CENS definisce un nuovo punto di riferimento. Il risultato emerge da una combinazione mirata di componenti, selezionati per massimizzare la stabilità e la scalabilità delle frequenze in condizioni non convenzionali.

RAM DDR5: ecco i dettagli sul recente record raggiunto

Il sistema utilizzato ruota attorno alla scheda madre ASUS ROG Maximus Z890 Apex. La quale è stata progettata per contesti competitivi e dotata di un’architettura che privilegia la precisione del segnale. La presenza del processore Intel Core Ultra 9 285K conferma la centralità della piattaforma Arrow Lake-S. Mentre il modulo G.SKILL Trident Z5 DDR5 da 24 GB costituisce l’elemento protagonista dell’esperimento. Il ricorso all’azoto liquido, strumento ormai imprescindibile nell’overclock estremo, ha garantito le condizioni termiche necessarie a sostenere una frequenza tanto elevata.

L’autenticazione del risultato tramite CPU-Z e hwbot sottolinea l’impatto dell’operazione. Il superamento della soglia dei 13.300 MT/s presenta, inoltre, una valenza simbolica: anche se il traguardo dei 14.000 MT/s rimane ancora lontano, la distanza percepita si accorcia.

Resta assente, nel nuovo annuncio, qualsiasi indicazione relativa alle latenze, cruciali negli scenari d’uso quotidiani. In un contesto votato alla ricerca della massima velocità operativa, è prevedibile che tali valori risultino molto lontani dagli standard ottimali. Operazioni di questo tipo, infatti, appartengono a un ambito sperimentale lontano da qualsiasi applicazione pratica.

Guardando oltre, il nuovo record invita a una riflessione più ampia sul percorso evolutivo delle memorie ad alte prestazioni. La soglia appena raggiunta suggerisce che i limiti tecnologici attuali non sono ancora definitivi e che la corsa verso frequenze sempre più elevate continuerà a influenzare ricerca, progettazione e mercato. Non resta che attendere e scoprire i prossimi scenari per tale settore.