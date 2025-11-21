Quando la tecnologia diventa arma: truffe online che rubano milioni

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di truffe online, quasi come se ripeterlo potesse bastare a costruire uno scudo intorno a chi ha meno confidenza con la tecnologia. Eppure, nonostante gli avvisi, i numeri continuano a essere impressionanti. Le vittime ideali sembrano seguire uno schema: persone anziane, spesso con un passato professionale brillante, un patrimonio accumulato in una vita di lavoro e, soprattutto, una certa solitudine che rende più facile credere a una voce gentile dall’altra parte del telefono.

Perché anche i più accorti cadono nelle trappole online

La storia della scrittrice milanese raccontata dal Corriere ha proprio quel sapore amaro delle cose che non dovrebbero succedere e invece succedono. Lei, abituata ai libri e alle parole, si ritrova a rispondere a una voce di nome “Luisa” che la chiama un pomeriggio qualunque. Nessuna minaccia velata, nessun tono sospetto: solo qualcuno che parla con calma, che la fa sentire considerata. Le propone un investimento minimo, quasi un gioco, e il ritorno immediato sembra la conferma che tutto sia regolare. Poi arriva “Paolo”, altre telefonate, un software installato “solo per aiutare”, e il confine tra fiducia e manipolazione si fa così sottile che lei non sembra più accorgersene.

Nel frattempo, con una naturalezza inquietante, le vengono sottratti quasi un milione di euro. Quando le telefonate smettono di arrivare, capisce che qualcosa non va, ma è solo grazie a un amico che scopre davvero cosa è successo al suo conto.

Account falsi e software ingannevoli: dentro le truffe che sfruttano la fiducia

La vicenda dell’ex ufficiale è diversa ma non meno crudele. Un uomo abituato al rigore, al sospetto come strumento di lavoro, si lascia convincere da una sconosciuta su Facebook che parla la sua stessa lingua: auto d’epoca, aste, opportunità. Le foto di una Lamborghini da restaurare sembrano un invito irresistibile, e quella promessa di “rientrare subito” diventa la chiave che apre la porta a versamenti continui su conti europei.

L’account, naturalmente, era falso.

Poi c’è il commercialista. Una vita costruita con precisione, con le regole, con i numeri. Gli basta un messaggio per cadere nella spirale più pericolosa: quella che ti fa credere di poter “recuperare tutto”, anche quando stai già perdendo pezzi della tua esistenza. Prima i bonifici, poi gli immobili venduti uno dopo l’altro. Alla fine, tiene il telefono capovolto persino in famiglia, come un adolescente colto a nascondere qualcosa, quando invece sotto quel gesto c’è solo profonda vergogna. Morirà senza aver raccontato a nessuno cosa gli stesse accadendo.