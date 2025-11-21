Hyundai CRATER Concept: presentato ufficialmente il nuovo fuoristrada

Cresce sempre di più l’attenzione internazionale verso la mobilità elettrica e l’outdoor design. A tal proposito, è emblematica la presentazione del Hyundai CRATER Concept all’AutoMobility LA 2025. Il nuovo adventure vehicle dell’azienda debutta come manifesto dell’evoluzione della gamma XRT. L’esposizione, ospitata all’interno del Los Angeles Auto Show, offre una finestra sul modo in cui il marchio immagina il futuro dell’off-road elettrico e dell’esperienza outdoor. Il CRATER Concept nasce all’interno dello Hyundai America Technical Center di Irvine, in California. Qui un team dedicato ha sviluppato un linguaggio stilistico che l’azienda definisce Art of Steel. Tale approccio punta a valorizzare la formabilità dell’acciaio attraverso volumi fluidi e superfici continues che mettono in risalto la robustezza del materiale. Le linee compatte evocano un’immagine di resistenza e movimento costante. Tale visione si estende alle proporzioni dell’auto, basate su un’architettura monoscocca progettata per offrire una versatilità elevata nelle condizioni più impegnative.

Arriva ufficialmente il nuovo CRATER Concept di Hyundai

In tale contesto, elementi come la piastra di protezione estesa, la roof platform e gli pneumatici da 33 pollici assumono un ruolo funzionale e simbolico. Ogni componente partecipa a un racconto visivo in cui la capacità di affrontare salite, ostacoli e superfici irregolari diventa parte integrante dell’identità del veicolo. Alcune soluzioni, come i cavi robusti che dal cofano raggiungono il tetto o il sistema di illuminazione tridimensionale, suggeriscono una ricerca di innovazione non solo tecnica ma anche estetica.

La vettura rispecchia la stessa filosofia, adattandosi a un pubblico abituato a muoversi tra tecnologia avanzata e contesti outdoor. La strategia BYOD, la struttura tubolare di sicurezza e il display a pixel integrato nel volante delineano un ambiente pensato per accompagnare il guidatore in scenari variabili. Mentre materiali come Alcantara nera, pelle resistente e metallo spazzolato celebrano un’idea di funzionalità elegante. Le superfici interne rimandano all’immagine di un equipaggiamento che evolve insieme a chi lo utilizza. Il colore Dune Gold Matte contribuisce a consolidare l’immagine outdoor della nuova vettura Hyundai.