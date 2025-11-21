Expert: ecco il vostro Black Friday pazzo e con un mucchio di SCONTI

Avete presente quando pensate di essere al sicuro, che il Black Friday sia ormai passato e che nulla potrà più indurvi a tuffarvi in acquisti impulsivi? Ecco, dimenticatelo. Expert ha deciso che la festa continua, e voi siete gli ospiti d’onore anche se ancora non lo sapete. Questa estensione fino al primo dicembre sembra fatta apposta per tentarvi mentre fingete di essere persone responsabili. La verità è che Expert ha una missione: farvi sorridere davanti a un prezzo sbarrato. Voi magari entrate dicendo “solo un giro, non compriamo nulla”, ma già sapete che state mentendo a voi stessi. Le offerte vi guardano dritte negli occhi, come cani randagi davanti a una rosticceria, e voi sapete che non potrete resistere. La cosa bella è che Expert non si limita a vendervi prodotti: vi propone vere e proprie scuse perfette.

Il meglio di Expert nelle promozioni del momento

Nel cuore degli sconti di Expert incontrate lo XIAOMI Redmi Note 14 midnight black a 149,90 euro, un invito a rinnovare lo smartphone senza pensarci troppo. Expert poi vi propone il SAMSUNG Galaxy A36 5G 6+128GB awesome black a 269,90 euro, un’offerta che sa farsi notare. Proseguendo tra gli scaffali Expert, trovate il LENOVO IP 3 notebook 15,6” a 449 euro, perfetto per lavoro e studio. E se amate il gaming, Expert piazza il gioco EA Sports FC 26 per PS5 a 49,90 euro, difficile da ignorare.

Sempre da Expert, ecco la splendida Nintendo Switch OLED bianca a 329,90 euro, seguita dalla tv LG QNED AI serie QNED70 43″ a 349 euro e dalla HISENSE QLED 43″ 4K Ultra HD a 279 euro, tutte scelte ottime. Infine Expert completa il cerchio con la Rowenta X-Pert 7.60 a 129,90 euro e la BOSCH Serie 4 lavatrice a carica frontale a 429 euro, pensate per dare una rinfrescata alla vostra casa.