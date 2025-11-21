CoopVoce EVO 30 conquista il mercato low-cost con minuti illimitati e 30 giga

Nel panorama delle soluzioni mobili economiche, CoopVoce introduce EVO 30, un’offerta che nasce con l’obiettivo di attrarre utenti provenienti da altri operatori interessati a un piano semplice, affidabile e senza sorprese. Il prezzo mensile di 4,90€ rimane invariato per sempre e rappresenta il cuore della proposta, che include minuti senza limiti, 1000 SMS e 30 giga in 4G ogni mese.

L’offerta si inserisce in quella fascia di mercato in cui molti utenti cercano un equilibrio tra risparmio e servizi realmente utili, senza artifici o vincoli nascosti. EVO 30 entra esattamente in questo segmento con un’impostazione trasparente e un costo accessibile che non subisce modifiche nel tempo, aspetto molto apprezzato da chi desidera stabilità nelle spese mensili.

Un altro elemento rilevante è la promozione attiva fino al 23 novembre 2025, che rende gratuiti l’attivazione e il primo mese del servizio. Un incentivo concreto, pensato per chi desidera testare l’offerta senza dover affrontare spese iniziali. La SIM può essere richiesta online oppure presso i punti vendita Coop, mantenendo la stessa struttura tariffaria e la stessa semplicità di gestione.

I vantaggi della rete 4G e l’impostazione chiara della proposta

La navigazione avviene su rete 4G, con una copertura ampia e stabile, sufficiente per streaming leggero, social network, messaggistica e tutte le attività quotidiane più comuni. I 1000 SMS inclusi permettono inoltre di comunicare anche senza app, caratteristica utile in contesti lavorativi o con contatti che preferiscono la messaggistica tradizionale.

EVO 30 non prevede costi extra o condizioni particolari: il canone rimane fisso, i servizi sono sempre disponibili allo stesso prezzo e non esistono vincoli temporali. Una proposta costruita per soddisfare chi vuole una soluzione essenziale, economica e affidabile, con la certezza di un costo che non cambierà nel tempo. Soluzioni di questo genere dunque possono solo portare sollievo a chi pagava tanto una promo con pochi contenuti. CoopVoce si conferma uno dei migliori provider su piazza almeno per il momento.