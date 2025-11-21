Ad
CoopVoce EVO 30 conquista il mercato low-cost con minuti illimitati e 30 giga

CoopVoce presenta EVO 30, offerta da 4,90€ al mese con minuti illimitati, 1000 SMS e 30GB in 4G. Attivazione e primo mese gratis fino al 23 novembre 2025.

scritto da Felice Galluccio
Nel panorama delle soluzioni mobili economiche, CoopVoce introduce EVO 30, un’offerta che nasce con l’obiettivo di attrarre utenti provenienti da altri operatori interessati a un piano semplice, affidabile e senza sorprese. Il prezzo mensile di 4,90€ rimane invariato per sempre e rappresenta il cuore della proposta, che include minuti senza limiti, 1000 SMS e 30 giga in 4G ogni mese.

L’offerta si inserisce in quella fascia di mercato in cui molti utenti cercano un equilibrio tra risparmio e servizi realmente utili, senza artifici o vincoli nascosti. EVO 30 entra esattamente in questo segmento con un’impostazione trasparente e un costo accessibile che non subisce modifiche nel tempo, aspetto molto apprezzato da chi desidera stabilità nelle spese mensili.

Un altro elemento rilevante è la promozione attiva fino al 23 novembre 2025, che rende gratuiti l’attivazione e il primo mese del servizio. Un incentivo concreto, pensato per chi desidera testare l’offerta senza dover affrontare spese iniziali. La SIM può essere richiesta online oppure presso i punti vendita Coop, mantenendo la stessa struttura tariffaria e la stessa semplicità di gestione.

I vantaggi della rete 4G e l’impostazione chiara della proposta

La navigazione avviene su rete 4G, con una copertura ampia e stabile, sufficiente per streaming leggero, social network, messaggistica e tutte le attività quotidiane più comuni. I 1000 SMS inclusi permettono inoltre di comunicare anche senza app, caratteristica utile in contesti lavorativi o con contatti che preferiscono la messaggistica tradizionale.

EVO 30 non prevede costi extra o condizioni particolari: il canone rimane fisso, i servizi sono sempre disponibili allo stesso prezzo e non esistono vincoli temporali. Una proposta costruita per soddisfare chi vuole una soluzione essenziale, economica e affidabile, con la certezza di un costo che non cambierà nel tempo. Soluzioni di questo genere dunque possono solo portare sollievo a chi pagava tanto una promo con pochi contenuti. CoopVoce si conferma uno dei migliori provider su piazza almeno per il momento.

