Porta un amico in Very, ritorna la promo Very 5,99 Special

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di rilanciare un’altra delle sue promozioni. Si tratta della promo Porta un Amico in Very. I già clienti potranno infatti invitare alcuni amici a passare all’operatore attivando un’offerta mobile davvero speciale, ovvero Very 5,99 Special. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Porta un Amico in Very con la super offerta Very 5,99 Special

Very 5,99 Special è tornata nuovamente disponibile all’attivazione. Come già accennato in apertura, questa super offerta mobile sarà attivabile dai nuovi clienti che riceveranno un apposito invito da chi è già cliente dell’operatore. Tutto questo grazie alla promozione denominata Porta un Amico in Very. L’operatore virtuale ha avvisato i suoi già clienti di questa opportunità tramite una nuova campagna sms. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore.

“Porta la nostra convenienza a una persona speciale con 200 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese PER SEMPRE. Attivazione e SIM sono Gratis. Per info e condizioni, e per approfittarne, basta utilizzare entro il 25/11 il codice coupon […] su verymobile.it/599-special3 o nei negozi Very”.

Secondo questo messaggio, i nuovi clienti dell’operatore potranno attivare questa offerta fino alla giornata del prossimo 25 novembre 2025. Non è comunque da escludere che l’operatore possa prorogare ancora la sua disponibilità.

Con Very 5,99 Special, in particolare, gli utenti avranno a disposizione un bundle comprendente addirittura fino a 200 GB. Questi sono validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione con il 5G Full Speed dell’operatore. Il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati, da inviare sempre verso tutti i numeri.

Tutto questo bundle sarà disponibile per gli utenti ad un costo estremamente basso. Gli utenti che attiveranno questa offerta dovranno infatti sostenere una spesa per il rinnovo di soli 5,99 euro al mese.