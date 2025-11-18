Lyca Mobile propone Port-in 5G 200: l’offerta che punta su velocità e prezzo fisso

Lyca Mobile ha rinnovato la sua proposta dedicata a chi effettua la portabilità del numero, presentando la Port-in 5G 200. L’offerta unisce un prezzo stabile a un pacchetto ricco, rivolto agli utenti che cercano una connessione veloce e senza limitazioni particolari. Il costo mensile è di 9,99€ e include minuti illimitati, SMS illimitati e un ampio bundle dati da 200GB. La tariffa risulta attiva subito dopo la conferma dell’identificazione e la successiva verifica del numero da trasferire.

Anche in caso di portabilità rifiutata, la promozione viene comunque riservata per trenta giorni, permettendo al cliente di ripetere la richiesta senza perdere il piano. La gestione del servizio resta semplice e immediata. Per verificare l’attivazione è sufficiente controllare il messaggio di conferma o digitare il codice indicato nel menu dedicato. L’offerta si rinnova ogni trenta giorni tramite il credito disponibile, perciò l’utente deve mantenere un importo sufficiente sul conto telefonico. In assenza di credito, la tariffa non viene cancellata e resta sospesa per tre mesi, lasciando tempo per effettuare una ricarica.

Lyca Mobile spinge su 5G, VoLTE e regole d’uso più chiare

La Port-in 5G 200 mette al centro la connettività più recente attraverso l’accesso alla rete 5G dell’operatore partner. Per sfruttarla serve un dispositivo compatibile e la copertura disponibile nella zona di navigazione. In assenza di 5G, la SIM utilizza comunque il 4G ad alta velocità. Lyca Mobile supporta anche il VoLTE, che offre chiamate più stabili su rete 4G, purché il telefono sia abilitato. Tale elemento migliora l’esperienza quotidiana, soprattutto in aree dove il 3G non è più presente. L’offerta include la navigazione in roaming nei Paesi europei con un limite dedicato di 13GB. La tariffa è pensata per un utilizzo personale e privato, come indicato nelle condizioni, e rispetta la normativa sulla correttezza del traffico in roaming.

La gestione del piano richiede una carta di credito o debito valida per tutte le operazioni, compresi i rinnovi, un aspetto che l’operatore considera essenziale per garantire pagamenti immediati. Lyca Mobile riserva inoltre la possibilità di aggiornare i termini della promozione con un preavviso adeguato, mantenendo comunque chiara la comunicazione verso l’utente finale. Insomma, l’insieme di servizi, prezzo controllato e copertura moderna rende questa soluzione una delle più complete per chi vuole passare all’operatore mantenendo il proprio numero.