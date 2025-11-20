Apple Watch, il grande cambiamento può attendere

Da anni si sentono voci su un Apple Watch completamente riprogettato, ma finora la realtà è stata diversa. Ogni generazione ha portato miglioramenti mirati, senza cambiare davvero lo smartwatch. L’AppleWatch Series 10 ha introdotto una cassa più sottile, ma senza stravolgere linee e proporzioni. Il modello successivo, il Series11 uscito quest’anno, ha confermato questa strategia prudente.

Dentro questa lunga attesa si inserisce il nuovo rumor diffuso dal leaker cinese Instant Digital sulla piattaforma Weibo. Secondo le sue informazioni, la gamma prevista per il 2026 dovrebbe riprendere quasi fedelmente l’aspetto degli Apple Watch attuali. Niente rivoluzioni, quindi, ma un altro anno all’insegna della continuità estetica. La fonte parla espressamente di assenza di grandi novità esterne, lasciando intendere che eventuali cambiamenti riguarderanno soprattutto funzioni e componenti interni.

Apple Watch: redesign rinviato al 2028 e possibili novità nascoste

Il nuovo rumor non si limita al 2026, ma guarda ancora più avanti nel tempo. Secondo questa ricostruzione, un vero ridisegno dell’Apple Watch arriverebbe solo nel 2028. La data non è casuale, perché seguirebbe di un anno l’iPhone del ventesimo anniversario previsto per il 2027. Proprio quel modello di iPhone dovrebbe inaugurare un design molto diverso dall’attuale. L’idea è che Apple voglia prima rivedere il suo prodotto simbolo e solo dopo intervenire sull’orologio.

Tali indiscrezioni però sono in contrasto con altri report circolati nei mesi scorsi. DigiTimes aveva lasciato intendere che almeno uno dei modelli del 2026 potesse adottare un’estetica nuova. Le ipotesi più diffuse riguardavano l’introduzione di sensori inediti, magari dedicati al monitoraggio non invasivo della glicemia. Una tecnologia ancora lontana, ma molto attesa dal settore. Anche Mark Gurman di Bloomberg aveva parlato di una cassa più sottile e di un nuovo sistema magnetico per i cinturini. Finora, però, il presunto meccanismo magnetico non è mai apparso sui modelli in commercio.

Sul fronte hardware, le tracce di codice analizzate dagli esperti indicano una possibile novità per il 2026. Si è infatti parlato dell’integrazione del Touch ID, che potrebbe essere collocato sotto lo schermo. Una soluzione simile permetterebbe di migliorare sicurezza e sblocco senza alterare in modo evidente l’estetica dell’orologio. In ogni caso, come detto, si tratta di piccole fughe di notizie, non di informazioni ufficiali. Di conseguenza è importante prendere qualsiasi news con cautela. Una cosa però sembra piuttosto certa. Gli utenti dovranno forse attendere ancora qualche anno in più per vedere un Apple Watch davvero diverso, almeno all’esterno.