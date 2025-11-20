Amazon: inizia il BLACK FRIDAY con queste offerte folli al 90%

Il velo è stato finalmente tolto, il Black Friday di Amazon è ufficialmente iniziato, e con esso anche oltre 1 milione di promozioni che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione di tutti i consumatori, che siano abbonati Amazon Prime o meno, offrendo in cambio sconti e prezzi assolutamente inediti e esclusivi.
Non perdetevi le migliori offerte Amazon Black Friday, ricevendo anche codici sconto gratis e scoprendo i prezzi più bassi del momento, iscrivendovi subito al canale Telegram @codiciscontotech.
Amazon, le offerte Black Friday ufficiali
- DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico – PREZZO: 479 euro al posto di 699 euro – LINK.
- Amazon Fire TV Stick HD (Ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, controlli per Casa Intelligente, streaming HD – PREZZO: 26,99 euro al posto di 44,99 euro – LINK.
- Xiaomi Robot Vacuum X20+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 6.000 Pa, Navigazione Laser 3D, Lavaggio e Pulizia Pavimenti con Doppio Panno Rotante, Controllo App – PREZZO: 299 euro al posto di 399 euro – LINK.
- De’Longhi Perfetto Magnifica S ECAM11.112.B, Macchina da caffè Automatica per Espresso e Cappuccino, Chicchi macinati al momento, 4 Bevande One Touch, Montalatte classico, Spegnimento Automatico – PREZZO: 259 euro al posto di 499 euro – LINK.
- Playstation Bundle console PS5® – EA SPORTS FC 26 – PREZZO: 449 euro al posto di 549 euro – LINK.
- MSI PRO MP273A Monitor 27″ FHD, IPS (1920 x 1080), fino a 100 Hz (con HDMI), Schermo Eye-Friendly, VESA 75×75, Altoparlanti integrati, Supporto Display Kit – HDMI 1.4, DP 1.2a, D-Sub – PREZZO: 79 euro al posto di 139 euro – LINK.
- Echo Dot (Ultimo modello) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite – PREZZO: 29 euro al posto di 65 euro – LINK.
- Kit Ring Alarm – S | Sistema di allarme per la sicurezza della tua casa con monitoraggio assistito opzionale – Senza vincoli di lunga durata – Compatibile con Alexa – PREZZO: 159 euro al posto di 249 euro – LINK.